Эта опасная привычка "убивает" иммунитет

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Кречмаровская Наталия
Иммунная система – это сложный механизм, защищающий наш организм от вредных патогенов. Однако некоторые привычки могут ослабить иммунитет и сделать нас более уязвимыми к болезням. Одной из таких привычек является хронический стресс.
Иллюстративное фото
Снижение выработки лимфоцитов: Лимфоциты – это белые кровяные клетки, играющие ключевую роль в иммунной системе. Хронический стресс может снизить их выработку, делая организм менее способным бороться с инфекциями.
Повышение уровня кортизола: Кортизол – гормон стресса, который в больших количествах может подавлять иммунную систему. Хронический стресс приводит к постоянному повышению уровня кортизола.
Снижение активности природных киллеров: Природные киллеры – это клетки, уничтожающие инфицированные и раковые клетки. Хронический стресс может снизить их активность, делая организм более уязвимым к раку и инфекциям.
Нарушение сна: Хронический стресс часто приводит к нарушению сна, что также негативно влияет на иммунную систему. Во время сна организм восстанавливается и укрепляет иммунитет.
Регулярные упражнения: Физические упражнения помогают снизить уровень стресса и улучшить иммунитет.
Здоровый сон: Достаточный сон (7-8 часов ночью) помогает восстановить организм и укрепить иммунитет.
Правильное питание: Сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и цельными зернами, поддерживает иммунную систему.
Техники релаксации: Медитация, йога и глубокое дыхание помогают снизить уровень стресса.
Социальная поддержка: Общение с друзьями и семьей помогает уменьшить влияние стресса.
Управление временем: Планирование задач и установление приоритетов помогает уменьшить стресс, связанный с работой и другими обязанностями.
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