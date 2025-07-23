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Эта любимая среди многих привычка приводит к повышению давления: неожиданное открытие

Если вы практикуете эту привычку, стоит задуматься, не вредит ли она вашему здоровью.

23 июля 2025, 08:40
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Клименко Елена

Многие начинают свой день с чашки ароматного кофе, не подозревая, что такая привычка может влиять на артериальное давление. Если вы заботитесь о здоровье сердечно-сосудистой системы или имеете склонность к гипертонии, стоит задуматься о воздействии кофеина на организм.

Эта любимая среди многих привычка приводит к повышению давления: неожиданное открытие

Фото: из открытых источников

По информации издания Parade, научные исследования подтвердили, что кофеин способен повлечь за собой временное повышение артериального давления. Как объясняет доктор медицинских наук, кардиолог Ясмин Али, после употребления кофе артериальное давление может возрасти на 5–10 мм рт. ст. уже через 30 минут. Такой эффект связан с тем, что кофеин стимулирует симпатическую нервную систему, вызывая кратковременное сужение кровеносных сосудов.

Кардиолог отмечает, что степень повышения давления зависит от дозы кофеина. Напитки с низким содержанием кофеина или его полным отсутствием могут не оказывать столь выраженного влияния. Однако людям с нестабильным АД или диагностированной гипертензией следует особенно внимательно относиться к количеству потребляемого кофеина.

Это не значит, что всем нужно полностью отказаться от кофе. Для большинства здоровых взрослых допустимая доза составляет до 400 мг кофеина в день, что составляет примерно три-четыре чашки. Если у вас проблемы с давлением, врач может посоветовать измерять его после употребления кофе, чтобы оценить индивидуальную реакцию организма.

Повышение АД в долгосрочной перспективе может быть связано с повышенным риском сердечных заболеваний. Поэтому людям с тяжелой формой гипертонии лучше проконсультироваться с врачом по поводу безопасной дозы кофеина.

Как уже писали "Комментарии", артериальная гипертония — широко распространенное в мире заболевание, которое может привести к серьезным последствиям, если не предпринимать никаких мер. Врач Александр Мясников назвал органы, наиболее страдающие от этого состояния.



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Источник: https://parade.com/health/popular-morning-habit-blood-pressure-spike
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