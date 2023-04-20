Президент США Джо Байден заявил, что расследование происхождения COVID-19 продолжается

"Реализуя этот закон, моя администрация рассекретит и передаст больше этой информации в соответствии с моими конституционными полномочиями по защите от раскрытия информации, которая может нанести вред национальной безопасности", — говорится в заявлении президента США.

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Законопроект прошел через Сенат и Палату представителей без каких-либо возражений, прежде чем его отправили в Белый дом.

По словам президента США Джо Байдена, администрация продолжает изучать секретную информацию о происхождении коронавируса. Там не исключают и версию связи утечек пандемии с Уханьским институтом вирусологии. Причастность института к этой истории в США начали исследовать еще в 2021 году.

"Нам нужно разобраться в происхождении COVID-19, чтобы лучше предотвращать пандемию в будущем", — отметил Байден.

Этот законопроект, президент подписал на фоне возмущений и призывов со стороны республиканцев и демократов, противодействовать растущему влиянию Китая.

Дебаты по вопросу происхождения COVID-19 ведутся в Вашингтоне еще с 2019 года, когда стало известно о первых случаях заболевания в Китае. Мнения по этому поводу активизировались", в прошлом месяце, когда в американских СМИ обнародовали данные относительно вероятного происхождения коронавируса именно из-за утечки из китайской лаборатории. Тем временем в Пекине отрицают все обвинения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, специалисты рекомендуют людям, переболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-19) обязательно пересмотреть свой рацион и включить в него как можно больше растительной пищи. Особое внимание следует обратить на ягоды темного цвета, поскольку именно они, по мнению экспертов, помогут быстрее восстановиться после перенесенной болезни и поддержат ослабленный иммунитет.

