Диагностика сахарного диабета стала еще проще: эксперты удивили открытием

Современные технологии открывают новые возможности раннего выявления нарушений обмена веществ. В частности, сочетание данных по смартчасам с базовыми медицинскими показателями позволяет определять инсулинорезистентность с точностью до 90%. Такой подход может стать основой массового скрининга населения и своевременной профилактики.

В рамках исследования проанализировали данные более тысячи пользователей популярных носимых устройств. Алгоритмы учитывали частоту сердечных сокращений в покое, уровень физической активности (в том числе количество шагов), а также продолжительность и качество сна. Дополнительно использовали результаты лабораторных анализов и демографические свойства. Благодаря комплексному подходу, удалось значительно повысить точность оценки риска по сравнению с традиционными методами.

Проблема инсулинорезистентности состоит в том, что она часто не имеет явных симптомов и долго остается незамеченной. Во многих случаях ее обнаруживают уже после повышения уровня глюкозы в крови. В то же время ранняя диагностика дает шанс предотвратить развитие диабета 2 типа — достаточно своевременно изменить образ жизни, пересмотреть питание и повысить физическую активность.

Использование смартчасов в медицине имеет ряд преимуществ: доступность широкому кругу людей, относительно невысокую стоимость по сравнению с лабораторными тестами и возможность непрерывного мониторинга состояния организма . В то же время существуют определенные ограничения — точность показателей может зависеть от конкретной модели устройства, а также возникает вопрос безопасности персональных данных.

Для Украины такие технологии могут быть особенно полезны ввиду ограниченного доступа к медицинским обследованиям в некоторых регионах. Интеграция носимых гаджетов в систему здравоохранения способна улучшить раннюю диагностику и уменьшить распространенность хронических заболеваний.

