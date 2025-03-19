Дефицит, часто встречающийся у детей: педиатр предупреждает о его опасности

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Клименко Елена
Дефицит железа — одна из наиболее распространенных проблем здоровья среди детей в мире. Недостаток этого важного элемента может привести к анемии и повлиять на когнитивную активность. Как вовремя выявить проблему и предотвратить ее последствия? Этот вопрос рассматривается на Instagram-странице педиатра Дарии Власенко.
Фото: из открытых источников
Что такое ферритин?
Ферритин – это белок, сохраняющий железо в организме. Он служит основным индикатором имеющихся запасов железа, а его низкий уровень может указывать на скрытый дефицит железа или анемию. Организм сохраняет излишнее железо в виде ферритина, преимущественно в печени и клетках иммунной системы.
Для лечения анемии используются препараты, содержащие железо, но только по рекомендации врача. Когда организм употребляет железо, клеточки выделяют ферритин в кровь, что дозволяет оценить уровень запасов железа в организме.
Симптомы дефицита железа
Основные признаки дефицита железа включают в себя:
· Усталость и слабость
· Задержка в физическом и умственном развитии
· Изменения в аппетите
· Головокружение
· Хронические головные боли
· Боль в ногах
· Одышка
· Колокол в ушах
· Раздражительность
Что такое пика?
Пика – это состояние, когда человек испытывает желание потреблять низкоценные вещества, такие как глина, земля, мел или бумага. Люди с низким уровнем железа могут также стремиться съесть лед или другие непродовольственные предметы. Точные причины этого явления исследователи еще не выяснили.
Как определяется анемия у детей?
У детей анемия диагностируется, если уровень сывороточного ферритина составляет менее 15 мкг/л, независимо от уровня гемоглобина. Однако нормы ферритина могут варьироваться в зависимости от лаборатории. Если уровень ферритина меньше 15 мкг/л, это может свидетельствовать о дефиците железа, даже если гемоглобин в пределах нормы.
Синдром беспокойных ног при дефиците железа
У людей с низким уровнем железа может возникнуть синдром беспокойных ног (RLS). Симптомы обычно появляются ночью, когда возникает непреодолимое желание двигать ногами.
Как уже писал портал "Комментарии", железо — важный микроэлемент, участвующий во многих биологических процессах. И лучшим его источником есть продукты животного происхождения. Однако бывают случаи, когда железо не усваивается организмом.
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