Дефицит, часто встречающийся у детей: педиатр предупреждает о его опасности

Дефицит железа — одна из наиболее распространенных проблем здоровья среди детей в мире. Недостаток этого важного элемента может привести к анемии и повлиять на когнитивную активность. Как вовремя выявить проблему и предотвратить ее последствия? Этот вопрос рассматривается на Instagram-странице педиатра Дарии Власенко.

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Что такое ферритин?

Ферритин – это белок, сохраняющий железо в организме. Он служит основным индикатором имеющихся запасов железа, а его низкий уровень может указывать на скрытый дефицит железа или анемию. Организм сохраняет излишнее железо в виде ферритина, преимущественно в печени и клетках иммунной системы.

Для лечения анемии используются препараты, содержащие железо, но только по рекомендации врача. Когда организм употребляет железо, клеточки выделяют ферритин в кровь, что дозволяет оценить уровень запасов железа в организме.

Симптомы дефицита железа

Основные признаки дефицита железа включают в себя:

· Усталость и слабость

· Задержка в физическом и умственном развитии

· Изменения в аппетите

· Головокружение

· Хронические головные боли

· Боль в ногах

· Одышка

· Колокол в ушах

· Раздражительность

Что такое пика?

Пика – это состояние, когда человек испытывает желание потреблять низкоценные вещества, такие как глина, земля, мел или бумага. Люди с низким уровнем железа могут также стремиться съесть лед или другие непродовольственные предметы. Точные причины этого явления исследователи еще не выяснили.

Как определяется анемия у детей?

У детей анемия диагностируется, если уровень сывороточного ферритина составляет менее 15 мкг/л, независимо от уровня гемоглобина. Однако нормы ферритина могут варьироваться в зависимости от лаборатории. Если уровень ферритина меньше 15 мкг/л, это может свидетельствовать о дефиците железа, даже если гемоглобин в пределах нормы.

Синдром беспокойных ног при дефиците железа

У людей с низким уровнем железа может возникнуть синдром беспокойных ног (RLS). Симптомы обычно появляются ночью, когда возникает непреодолимое желание двигать ногами.

Как уже писал портал "Комментарии", железо — важный микроэлемент, участвующий во многих биологических процессах. И лучшим его источником есть продукты животного происхождения. Однако бывают случаи, когда железо не усваивается организмом.