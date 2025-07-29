Даже врачи не подозревали: уникальные свойства обыкновенного винограда

Виноград любят и взрослые, и дети, но его польза выходит далеко за пределы просто приятного вкуса. Что же делает виноград таким полезным? По словам экспертов, он эффективно борется с жировой болезнью печени – распространенным заболеванием, связанным с чрезмерным употреблением жирной пищи. Потребление более двух чашек винограда в день может не только замедлить развитие этой болезни, но и увеличить продолжительность жизни на 4-5 лет.

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Это благодаря высокому содержанию антиоксидантов, защищающих организм от окислительного стресса. Дополнительно исследования показывают, что виноград влияет на экспрессию генов, укрепляя естественную защиту организма.

Кроме того, виноград способствует поддержанию умственной активности – улучшает когнитивные функции и может защитить от ухудшения мозговой деятельности, что часто связано с высокожировым питанием и возрастными изменениями.

Особенно полезным считают темный виноград, который укрепляет сосуды, поддерживает нормальный уровень гемоглобина, защищает от свободных радикалов, регулирует функции щитовидной железы и облегчает отхаркивание.

Следует отметить, что в синем, черном и красном винограде гораздо больше биофлавоноидов, чем в светлых сортах.

· Калорийность винограда зависит от сорта:

· Белый — 43 ккал на 100 г

· Зеленый и красный — 68 ккал

· Черный и синий — 72 ккал

· Сушеный виноград (изюм) — 281 ккал

Как уже писал портал "Комментарии", сливочное масло – традиционный и любимый продукт во многих семьях. Его добавляют в блюда, намазывают на хлеб, используют в приготовлении десертов и соусов.