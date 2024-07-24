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COVID-19 возвращается: в одной из стран ЕС зафиксирована новая вспышка

Новая волна COVID-19 в Греции: власти обеспокоены ростом госпитализаций

сегодня, 12:26
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Черновалова Кристина

Греция переживает новую вспышку COVID-19, вызванную штаммом FLiRT, который стремительно распространяется по стране. За последнюю неделю количество госпитализаций выросло на 44%, а общее количество смертей от вируса достигло 26. Эта вспышка совпала с сильной жарой, что заставляет людей искать прохладу и увеличивает риск заражения. Об этом сообщает издание The Independent. 

COVID-19 возвращается: в одной из стран ЕС зафиксирована новая вспышка

Из-за экстремальной жары в Греции вспышка коронавируса

Власти и эксперты озабочены высокой заразностью нового штамма и его потенциальной устойчивостью к существующим вакцинам. В этой связи были активизированы меры борьбы с пандемией, в частности вакцинацию.

Туристические агентства и власти уверяют, что принимают все необходимые меры для защиты туристов и местных жителей, и призывают не отменять поездки, соблюдая меры безопасности.

Что известно о штаммах FLiRT и LB.1?

Британские эксперты считают, что FLiRT и LB.1 могут быть устойчивы к иммунитету, выработанному после вакцинации или перенесенного заболевания другими штаммами COVID-19. Симптомы этих вариантов похожи на симптомы предыдущих штаммов: лихорадка, кашель, усталость, потеря вкуса и обоняния, боли в горле, мышцах, одышка, головные боли и насморк.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что COVID-19 все еще является причиной около 1700 смертей в неделю в мире. ВОЗ призывает уязвимые группы населения пройти вакцинацию.                                                    

Ранее "Комментарии" писали, что генеральный прокурор штата Канзас Крис Кобах подал в суд на компанию Pfizer, обвиняя ее в обмане людей по вакцине от COVID-19.                                                                        



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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/greece-covid-outbreak-flirt-variant-b2584857.html
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