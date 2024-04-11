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Что делают онкологи, чтобы не заболеть на рак: пять полезных советов

Специалисты по онкологии дали полезные советы для здоровья, которые помогут снизить риск рака.

сегодня, 16:40
Автор:
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Slava Kot
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Диагноз рак вызывает страх у многих людей, особенно когда в семье кто-то имел проблемы с онкологическими заболеваниями. Чтобы снизить риск развития рака, онкологи рекомендуют добавить в свой распорядок несколько привычек, которые помогут снизить риск рака.

Что делают онкологи, чтобы не заболеть на рак: пять полезных советов

Полезные советы, уменьшающие риск развития рака. Фото из открытых источников

Наши повседневные привычки оказывают значительное влияние на состояние организма, утверждают онкологи из USC Norris Comprehensive Cancer Center в Нью-Йорке. Специалисты в области медицины дали полезные советы, внедрение которых может снизить риск рака.

Здоровое питание

Американские онкологи на основе анализа научных исследований обнаружили, что здоровое питание может предотвращать рак. Одной из лучших диет специалисты считают средиземноморскую. Такая диета предусматривает употребление большого количества овощей и фруктов, бобовых, нежирного мяса, рыбы, морепродуктов, семян и орехов, а также злаковых продуктов с низким гликемическим индексом. Также рекомендуют ограничить потребление красного мяса, яиц, жирных молочных продуктов, соли и сала.

Вакцинация

Несмотря на то, что для многих тема вакцинации остается дискуссионной, специалисты в области медицины объясняют, что некоторые вирусы становятся непосредственными возбудителями рака. Особенно это касается вируса папилломы человека, которая считается основной причиной рака шейки матки.

Обработанная еда

Употребление пищи с высокой степенью обработки, то есть пищи богатой сахаром или нездоровыми жирами, не будет полезным для здоровья. К нежелательным продуктам, которые следует исключить из своего меню, относятся фастфуд, сладости, кондитерские изделия, газированные напитки, продукты быстрого приготовления, колбасы, фрукты в сиропах и даже консервы. Также следует ограничить потребление крепкого алкоголя и продуктов с большим содержанием соли.

Стресс

Онкологи отмечают, что душевное спокойствие и гармоничный образ жизни способствует крепкой иммунной системе, которая находит, а затем уничтожает раковые клетки. Известно, что чрезмерный стресс и жизнь в постоянном напряжении вредны для здоровья. Некоторые исследования доказывают, что хронический стресс повышает риск метастазирования рака. Чтобы снизить риск развития рака, следует позаботиться об уменьшении негативных раздражителей, вызывающих стресс.

Обследование

Лучшее нападение – это защита – эта поговорка также касается поведения, направленного на то, чтобы избежать рака. Целесообразно проводить профилактические осмотры и сообщать врачу о любых тревожных изменениях на коже (например, пятна, родинки, опухоли), ухудшение самочувствия, слабость, резкое изменение веса, усталость или боль. Раннее обнаружение онкологии во многих случаях дает шанс вылечить рак и продлить жизнь.

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