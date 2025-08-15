Бессонница может иметь совершенно неожиданную причину: учёные поразили новым открытием

Группа ученых Нанкинского медицинского университета (Китай) обнаружила возможную прямую связь между нарушениями сна и состоянием кишечной микрофлоры. Как сообщает Daily Mail, исследование, опубликованное в журнале General Psychiatry, основывается на масштабном анализе — более 386 тысяч случаев бессонницы и 26 тысяч образцов микробиому.

В ходе исследования была обнаружена 71 группа кишечных бактерий, которые по-разному влияют на риск развития бессонницы. Из них 14 типов микроорганизмов повышают этот риск (на 1–4%), тогда как восемь – наоборот, снижают вероятность возникновения нарушений сна (на 1–3%).

Руководитель исследования Шанюнь Ши отмечает, что влияние имеет двусторонний характер: не только бактерии влияют на сон, но и бессонница нарушает баланс кишечной микрофлоры. В частности, у людей с хроническим недосыпанием снижается количество одорибактерий – полезных бактерий, способствующих уменьшению воспаления и поддерживающих здоровье пищеварительной системы.

Этот дефицит микроорганизмов, по словам исследователей, может быть связан с повышенным риском развития ожирения, диабета 2 типа, а также воспалительными заболеваниями кишечника.

В будущем ученые предлагают альтернативные подходы к лечению бессонницы – среди них применение пробиотиков, пребиотиков или даже трансплантация микрофлоры. В то же время, исследование имеет определенные ограничения: все его участники были европейского происхождения, а также не учитывались диетические привычки и образ жизни, которые могут оказывать существенное влияние на микробиом.

По статистике, около трети взрослых в США и Великобритании регулярно сталкиваются с бессонницей. Недосыпание имеет серьезные последствия: через сутки без сна меняется гормональный фон, снижается иммунитет, а после нескольких дней возникают когнитивные нарушения, метаболические сбои и риск хронических заболеваний.

