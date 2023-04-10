Бесплатная реабилитация: входящий в пакет услуг

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Моесеенко Валентина
Полномасштабная война, развязанная российской федерацией, поставила новые вызовы перед страной, отечественной системой здравоохранения и каждым украинцем. Даже для тех граждан, которые не находятся лично в зоне боевых действий, как никогда актуален вопрос своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе реабилитационной, пишут "Комментарии" по информации Минздрава.
Медицинские услуги по реабилитации украинцев безвозмездны
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За безвозмездные – в рамках Программы медицинских гарантий – для граждан услуги больницам оплачивает государство. Украинцы могут получить услуги в 245 украинских медучреждениях (228 государственных и 16 частных больницах). Государство обеспечило оплату договоров на сумму более 2 млрд грн.
В пределах этого пакета 53 каждый пациент имеет право безвозмездно получить:
- составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии;
- проведение необходимых лабораторных и инструментальных обследований;
- оказание реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям (нейрореабилитация и/или ортопедическая реабилитация, и/или кардио-респираторная реабилитация и другие) в стационарных условиях, в соответствии с составным индивидуальным реабилитационным планом;
- психологическую помощь;
- своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации;
- лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и т.д.
Если речь идет об услугах по одному направлению, то реабилитационный цикл должен длиться не менее 14 календарных дней, по двум и более – не менее 21 календарного дня. Каждый пациент может бесплатно пройти два реабилитационных цикла в течение года.
Также безвозмездные услуги по 54 пакету предоставляют 387 медицинских учреждений (347 государственных медучреждений, 35 частных, 4 ФЛП и одно учреждение другой организационно-правовой формы). Общая сумма по договорам с ними, выплату которой обеспечивает государство, чтобы украинцы могли получать эти услуги безвозмездно, – более 1,2 млрд. грн.
Продолжает действовать введенный ранее пакет 25 "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными в течение первых трех лет жизни" 129 медицинских учреждений (119 коммунальных некоммерческих предприятий, 7 частных и 3 ФЛП) предоставляют профессиональные услуги по реабилитации как маленьким пациентам и их родителям (например, услуги психологического сопровождения, обучение особенностям ухода за ребенком, обучение использованию специального оборудования и т.п.). Родители могут выбрать медучреждение по своему усмотрению и независимо от места регистрации ребенка.
Напомним, "Комментарии" писали, что с 1 апреля электронный рецепт стал обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.
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