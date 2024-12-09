Австралийские ученые заявили о прорыве в лечении деменции

Австралийская биотехнологическая компания Filamon Limited, занимающаяся разработкой противовоспалительных препаратов нового поколения, объявила о прорыве в лечении деменции. ALPHA-003 предназначен для сохранения целостности жизненно важных клеточных структур мозга и защиты их от разрушения, вызванного воспалением мозга. Об этом пишет Newatlas.

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В здоровых нейронах белок тау стабилизирует микротрубочки, важные трубчатые структуры, которые вместе с нейрофиламентами поддерживают форму нейронов и обеспечивают механическую поддержку. Однако, когда он модифицирован, тау может образовывать токсичные агрегаты – клубки, разрушающие эти ключевые структуры. Это наблюдается в группе заболеваний, называемых тауопатиями, таких как деменция, включая болезнь Альцгеймера, и хроническая травматическая энцефалопатия (ХТР).

Существующие методы лечения деменции направлены на уменьшение последствий этого структурного повреждения, но добились лишь умеренного успеха. Теперь австралийская биотехнологическая компания Filamon Limited объявила о своем революционном лечении ALPHA-003, которое направлено на остановку прогрессирования деменции путем предотвращения разрушения микротрубочек.

"Основной проблемой большинства форм деменции является разрушение ключевого структурного компонента клеток мозга, известного как микротрубочки", — сказал доцент Киран Скотт, профессор онкологии Университета Западного Сиднея и соучредитель Filamon. "Эти длинные полые трубки жизненно важны для здоровой работы мозга. При деменции эти микротрубочки деградируют, что приводит к смерти клеток мозга.

"На сегодняшний день никто не нашел способа предотвратить разрушение микротрубочек", — сказал Скотт. "Мы считаем, что ALPHA-003 имеет потенциал стать первым препаратом, стабилизируя два основных компонента клеток мозга, чья работа заключается в защите микротрубочек от повреждения – тау и нейрофиламенты".

ALPHA-003 разработан для предотвращения повреждения воспаления мозга путем связывания с тау-волокнами и нейрофиламентами, обеспечивая микротубулярную защиту, о которой подразумевает Скотт. Результат глубокого обучения вычислительной технологии дизайна лекарства, разработанной в Австралии, ALPHA-003 начал свое существование как более общий противовоспалительный препарат, противодействующий влиянию секреторной фосфолипазы A 2 (hGIIA) человека группы IIA, важному участнику воспалительных заболеваний, прежде чем его разработчики осознали его потенциал для лечения нейровоспаления в том числе.

"Мы рассматриваем деменцию как двухэтапный процесс, включающий (i) создание продолжающегося нейровоспалительного триггера и (ii) последствия этого триггера", — сказал он New Atlas. "ALPHA-003 преследует цель блокировать последнее, но для этого нужно признать, что основной триггер нейровоспаления продолжает действовать непрерывно. ALPHA-003 просто преследует цель смягчить последствия триггера. Другая программа экспериментальных лекарств Filamon, которая продолжается с другой технологией лекарства, направлена на дезактивацию этого триггера".

Filamon стремится одобрить ALPHA-003 для клинических испытаний в 2026 году. Ожидается, что препарат будет лечить таупатии, кроме двух основных форм деменции – болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции – таких как прогрессирующий надъядерный паралич, необычное расстройство, похожее на болезнь Паркинсона, и КТР, вызванные повторными сотрясениями мозга.