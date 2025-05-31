Выбрать миндаль или фисташки: какой орех полезнее для организма

Выбирая в магазине между покупкой миндаля и фисташек далеко не каждый из нас знает полезные свойства этих орехов и уже тем более не всегда задумывается в чем они разные по полезности. Оба содержат полезные жиры, белки, витамины и минералы, но отличаются по составу и воздействию на организм.

Орехи. Фото из открытых источников

Итак, всего 30 г несоленого миндаля обеспечивает: 160 калорий; 6 г белка; 14 г жира; 6 г углеводов; 4 г клетчатки.

Тогда как 30 г несоленых фисташек содержит: 162 калории; 6 г белка; 13 г жира; 8 г углеводов; 3 г клетчатки.

Взрослому человеку рекомендуется получать от 20 до 40 г белка с каждым приемом пищи, а также от 10 до 15 г белка в виде перекуса. И хотя орехи не будут самым большим источником белка в рационе, но они содержат больше этого важного макронутриента, чем многие из нас думают.

Диетолог Натали Риццо рассказала, что миндаль и фисташки считаются орехами с самым высоким содержанием белка.

Клетчатка — это еще одно важное питательное вещество, когда речь идет об ощущении сытости, то есть она помогает дольше оставаться сытым после еды.

Фисташки содержат целых 3 грамма клетчатки на порцию, а миндаль — 4 грамма. Однако, миндаль имеет небольшое преимущество над фисташками, когда речь идет о клетчатке.

Миндаль известен, как отличный источник витамина Е, который в порции весом 30 мл содержит почти половину суточной нормы. Он также обладает антиоксидантными свойствами и полезен для здоровья кожи. Этот орех также содержит хорошую дозу магния.

Между тем фисташки получают свой ярко-зеленый цвет благодаря многим полезным растительным соединениям, которые они содержат. В частности, цвет происходит от лютеина и зеаксантина, которые являются противовоспалительными соединениями, поддерживающими здоровье глаз и мозга.

Фисташки также богаты витаминами группы В, которые поддерживают сон как естественный источник мелатонина и триптофана.

Если по какой-то причине вам стоит выбрать только один орех, то помните, что миндаль содержит немного больше клетчатки, чем фисташки. Поэтому тем, кто сосредоточен на достижении определенной цели потребления клетчатки, стоит выбирать миндаль.

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