Уникальные свойства орехов, о которых знают не все

Орехи являются неотъемлемой частью здорового питания, но их уникальные свойства часто остаются без внимания. Они не только вкусны, но и очень полезны для здоровья, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Орехи, такие как грецкие, миндаль и фисташки, богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, что может снизить риск развития заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Регулярное потребление орехов может улучшить общее состояние здоровья благодаря высокому содержанию витаминов и минералов.

Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что потребление орехов, таких как миндаль и грецкие орехи, может положительно влиять на микробиот кишечника. Орехи содержат пребиотические волокна и полифенолы, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике. Это, в свою очередь, может улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему.

Каждый вид орехов имеет свои уникальные свойства. К примеру, бразильские орехи являются одним из лучших природных источников селена, минерала, который важен для функционирования щитовидной железы и иммунной системы. Однако из-за высокого содержания радия рекомендуется ограничить потребление бразильских орехов до двух в день.

Орехи, особенно миндаль и грецкие орехи, известны своими полезными свойствами для сердца. Они содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина (LDL) и повышать уровень "хорошего" холестерина (HDL). Это может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя орехи калорийные, они могут помочь в контроле веса. Высокое содержание белка и клетчатки способствует ощущению сытости, что может снизить общее потребление калорий. Исследования показывают, что люди, регулярно потребляющие орехи, имеют меньший риск набора веса по сравнению с теми, кто их не ест.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об уникальных свойствах алоэ.