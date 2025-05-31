Стала известна ошибка перед завтраком, которая тормозит потерю веса

Многие пытаются начать свой день из правильно подобранного рациона на завтра, тем самым избежав набора лишнего веса. Однако есть одна распространенная ошибка, которая может свести на нет все усилия "правильного завтрака".

Завтрак. Фото из открытых источников

Когда дело доходит до первого приема пищи за день, есть тенденция сосредоточиться на выборе между кашей, яичницей-болтушкой или полным отказом от завтрака. Но, как оказалось, существует ключевая привычка перед завтраком, которой часто пренебрегают, и она может определить успех или неудачу диеты.

Профессор Франклин Джозеф, руководитель клиники похудения, сказал, что обычно акцент делается на питательных завтраках, но то, что вы делаете перед едой, может быть скрытой причиной неудовлетворительных результатов в похудении.

В частности, большинство людей просыпаются и сразу идут на кухню и делают кофе, даже не задумываясь, что это ошибка. Он отметил на потерянном шансе улучшить сжигание жира, повысить уровень энергии и естественным образом подавить аппетит, если не запустить свой организм должным образом утром.

Речь идет о пренебрежении гидратацией. Организм теряет воду за ночь через дыхание и пот.

"Если вы не пополните эту воду первым делом, вы начнете свой день в состоянии легкого обезвоживания, а это может замедлить ваш метаболизм, спровоцировать тягу к сахару и оставить вас в состоянии вялости и усталости", — добавил эксперт.

Чтобы достичь максимальных результатов, профессор Джозеф советует выпивать не менее 400-500 мл воды в течение получаса после пробуждения, а щепотка высококачественной морской соли может еще больше улучшить усвоение.

Также важно помнить любителям кофе, что кофеин сразу после утреннего употребления повышает уровень кортизола – главного гормона стресса в организме, что может препятствовать сжиганию жира, увеличивать накопление жира на животе и вызывать чувство тревоги.

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