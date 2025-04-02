Аллергия становится массовой: в каком возрасте следует быть особенно осторожным

Весенняя аллергия, известная как аллергический ринит или сенная лихорадка, затрагивает миллионы людей по всему миру. Однако ее проявления и последствия могут существенно отличаться в зависимости от возраста. В каком периоде жизни риск аллергических реакций самый большой, рассказывает Marca.

Фото: из открытых источников

У малышей и детей от 2 до 10 лет весенняя аллергия часто проявляется первыми симптомами: чиханьем, зудом глаз и заложенностью носа. В этот период иммунная система еще формируется, что делает ее уязвимой к аллергенам. Ранний контакт с пыльцой может повысить вероятность развития аллергической астмы в будущем. Также, если аллергию не лечить, она может негативно влиять на концентрацию, качество сна и успеваемость в школе, что будет иметь длительные последствия для физического и эмоционального здоровья ребенка.

У подростков весенняя аллергия может усиливаться из-за гормональных изменений, влияющих на иммунную систему. В этом возрасте возрастает риск развития хронического аллергического ринита, что может мешать обучению, спорту и социальной жизни.

Во взрослом возрасте аллергические реакции могут изменяться под влиянием экологических и профессиональных факторов. У некоторых людей впервые возникает чувствительность к аллергенам, а у тех, кто имеет склонность, симптомы могут усиливаться. Постоянный контакт с пыльцой, особенно на открытом воздухе или на рабочих местах, связанных с сельским хозяйством, может обострять аллергию.

С возрастом иммунная система претерпевает изменения, которые могут влиять на реакцию организма на аллергены. У некоторых пожилых людей сезонная аллергия ослабляется из-за снижения иммунной реактивности, тогда как у других, напротив, появляется новая чувствительность или усугубляются существующие симптомы. Кроме того, наличие хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма или другие респираторные проблемы, осложняет лечение аллергии и может вызывать более серьезные осложнения.

Портал "Комментарии" писал, что в апреле воздух переполнен пыльцой деревьев, что повышает концентрацию аллергенов и провоцирует симптомы, такие как чихание, заложенность носа, слезотечение, зуд в глазах и даже затрудненное дыхание.