logo

BTC/USD

85007.42

ETH/USD

1873.71

LTC/USD

82.60

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Аллергия становится массовой: в каком возрасте следует быть особенно осторожным
commentss НОВОСТИ Все новости

Аллергия становится массовой: в каком возрасте следует быть особенно осторожным

У подростков весенняя аллергия может усиливаться из-за гормональных изменений, влияющих на иммунную систему.

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Весенняя аллергия, известная как аллергический ринит или сенная лихорадка, затрагивает миллионы людей по всему миру. Однако ее проявления и последствия могут существенно отличаться в зависимости от возраста. В каком периоде жизни риск аллергических реакций самый большой, рассказывает Marca.

Аллергия становится массовой: в каком возрасте следует быть особенно осторожным

Фото: из открытых источников

У малышей и детей от 2 до 10 лет весенняя аллергия часто проявляется первыми симптомами: чиханьем, зудом глаз и заложенностью носа. В этот период иммунная система еще формируется, что делает ее уязвимой к аллергенам. Ранний контакт с пыльцой может повысить вероятность развития аллергической астмы в будущем. Также, если аллергию не лечить, она может негативно влиять на концентрацию, качество сна и успеваемость в школе, что будет иметь длительные последствия для физического и эмоционального здоровья ребенка.

У подростков весенняя аллергия может усиливаться из-за гормональных изменений, влияющих на иммунную систему. В этом возрасте возрастает риск развития хронического аллергического ринита, что может мешать обучению, спорту и социальной жизни.

Во взрослом возрасте аллергические реакции могут изменяться под влиянием экологических и профессиональных факторов. У некоторых людей впервые возникает чувствительность к аллергенам, а у тех, кто имеет склонность, симптомы могут усиливаться. Постоянный контакт с пыльцой, особенно на открытом воздухе или на рабочих местах, связанных с сельским хозяйством, может обострять аллергию.

С возрастом иммунная система претерпевает изменения, которые могут влиять на реакцию организма на аллергены. У некоторых пожилых людей сезонная аллергия ослабляется из-за снижения иммунной реактивности, тогда как у других, напротив, появляется новая чувствительность или усугубляются существующие симптомы. Кроме того, наличие хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма или другие респираторные проблемы, осложняет лечение аллергии и может вызывать более серьезные осложнения.

Портал "Комментарии" писал, что в апреле воздух переполнен пыльцой деревьев, что повышает концентрацию аллергенов и провоцирует симптомы, такие как чихание, заложенность носа, слезотечение, зуд в глазах и даже затрудненное дыхание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/fitness/2025/04/01/67ec09c9ca4741061e8b456e.html
Теги:

Новости

Все новости