Золотое молоко, которое помогает при простуде и поддерживает иммунитет: как приготовить

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Slava Kot
Золотое молоко – это теплый напиток, который готовят на основе коровьего или растительного молока с добавлением куркумы и других ингредиентов. Это легкий способ поддержать иммунитет, который поможет в лечении простуды, ангины и может быть эффективным средство для похудения.
Золотое молоко с куркумой. Фото из открытых источников
Золотое молоко оказывает очень широкое положительное влияние на здоровье человека. Ценные свойства золотого молока помогают в лечении многих болезней и недугов. К ним относятся:
Несмотря на то, что у золотого молока много ценных преимуществ для здоровья, не всегда можно им воспользоваться. Противопоказаниями к употреблению золотого молока могут иметь люди у которых аллергия на куркуму или молоко. Также не рекомендуется употреблять тем людям, которые испытывают проблемы с желудком, в частности язвы, а также людям с проблемами с печенью, ведь большое количество куркумы может делать нагрузку на этот орган.
Поставьте небольшую кастрюлю на средний огонь и добавьте молоко. В теплое молоко высыпьте куркуму и медленно перемешивайте, пока она полностью растворится. Также к золотому молоку можно добавить другие ингредиенты: черный перец, корицу, ваниль, гвоздику, мед, кардамон, кленовый сироп, имбирь и другие. Обычно золотое молоко готовится в пропорциях на один стакан молока одна чайная ложка куркумы.
Как правило, для всеобщей поддержки иммунитета рекомендуется употреблять золотое молоко 3-4 раза в неделю.
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