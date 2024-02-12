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Золотое молоко, которое помогает при простуде и поддерживает иммунитет: как приготовить

Напиток из молока и куркумы поддерживает иммунитет и помогает при лечении простуды.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Золотое молоко – это теплый напиток, который готовят на основе коровьего или растительного молока с добавлением куркумы и других ингредиентов. Это легкий способ поддержать иммунитет, который поможет в лечении простуды, ангины и может быть эффективным средство  для похудения.

Золотое молоко, которое помогает при простуде и поддерживает иммунитет: как приготовить

Золотое молоко с куркумой. Фото из открытых источников

Золотое молоко оказывает очень широкое положительное влияние на здоровье человека. Ценные свойства золотого молока помогают в лечении многих болезней и недугов. К ним относятся:

  • поддержка иммунитета организма — куркума обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, поэтому золотое молоко укрепляет иммунитет и поддерживает наш организм в борьбе с различными инфекциями;
  • улучшает пищеварение - золотое молоко положительно влияет на пищеварение и защищает слизистую желудка. Таким образом, это помогает уменьшить симптомы расстройства пищеварения, метеоризма или изжоги;
  • помогает похудеть — куркума оказывает положительное влияние на обмен веществ человека, ускоряет сжигание жира и улучшает потерю веса;
  • смягчает боль в горле - это связано с антибактериальным и противовоспалительным действием золотого молока.

Несмотря на то, что у золотого молока много ценных преимуществ для здоровья, не всегда можно им воспользоваться. Противопоказаниями к употреблению золотого молока могут иметь люди у которых аллергия на куркуму или молоко. Также не рекомендуется употреблять тем людям, которые испытывают проблемы с желудком, в частности язвы, а также людям с проблемами с печенью, ведь большое количество куркумы может делать нагрузку на этот орган.

Рецепт золотого молока с куркумой

Поставьте небольшую кастрюлю на средний огонь и добавьте молоко. В теплое молоко высыпьте куркуму и медленно перемешивайте, пока она полностью растворится. Также к золотому молоку можно добавить другие ингредиенты: черный перец, корицу, ваниль, гвоздику, мед, кардамон, кленовый сироп, имбирь и другие. Обычно золотое молоко готовится в пропорциях на один стакан молока одна чайная ложка куркумы.

Как правило, для всеобщей поддержки иммунитета рекомендуется употреблять золотое молоко 3-4 раза в неделю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина похудела на 45 килограммов за 10 месяцев, вычеркнув из рациона два продукта.

Также "Комментарии" писали о трех величайших мифах о простуде.



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Источник: https://pharmeasy.in/blog/health-benefits-of-turmeric-milk/
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