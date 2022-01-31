Женщинам с утра рекомендуют есть шоколад: в чем причина

О полезных свойствах шоколада известно давно, в частности то, что он повышает мозговую активность и улучшает настроение. Но как оказалось, съеденная с утра сладость может помочь в борьбе с лишним весом.

Польза шоколада (фото из открытых источников)

Эксперты из Испании провели эксперимент, участие в котором приняло три группы из 19 женщин, находящихся в постменопаузном периоде. Первая группа участниц питалась обычными продуктами, без добавления сладостей, женщины из второй группы в течение часа после пробуждения получали 100 граммов молочного шоколада, а участницы из третьей — ели шоколад в той же дозировки, но только за час до сна.

Выводы, сделанные учеными спустя две недели, показали, что женщины, которые утром употребляли немного шоколада, быстрее и легче избавлялись от лишнего веса. У участниц из второй группы зафиксировали уменьшение талии, улучшения состава микробиома кишечника и снижение уровня глюкозы в крови.

Показатели здоровья изменились также у женщин из третьей группы, которые употребляли шоколад перед сном, у них увеличилась физическая активность на следующий день в среднем на 6,9%, а также у них снизились аппетит и тяга к сладкому.

Напомним, эксперимент показал, что взрослые, которые съедали в день в общей сложности 30 граммов темного шоколада из 85% содержания, были более счастливы по сравнению, кто не употреблял сладость вообще.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский доктор Чаякрит Криттанавонг провел новое исследование, чтобы выяснить, как шоколад влияет на работу сердца, в частности на его артерии.

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