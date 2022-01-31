Женщинам с утра рекомендуют есть шоколад: в чем причина

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Светлана Шкурупий
О
полезных свойствах шоколада известно давно, в частности то, что он повышает
мозговую активность и улучшает настроение. Но как оказалось, съеденная с утра
сладость может помочь в борьбе с лишним весом.
Польза шоколада (фото из открытых источников)
Эксперты
из Испании провели эксперимент, участие в котором приняло три группы из 19
женщин, находящихся в постменопаузном периоде. Первая группа участниц питалась
обычными продуктами, без добавления сладостей, женщины из второй группы в
течение часа после пробуждения получали 100 граммов молочного шоколада, а
участницы из третьей — ели шоколад в той же дозировки, но только за час до
сна.
Выводы,
сделанные учеными спустя две недели, показали, что женщины, которые утром употребляли
немного шоколада, быстрее и легче избавлялись от лишнего веса. У участниц из
второй группы зафиксировали уменьшение талии, улучшения состава микробиома
кишечника и снижение уровня глюкозы в крови.
Показатели
здоровья изменились также у женщин из третьей группы, которые употребляли
шоколад перед сном, у них увеличилась физическая активность на следующий день в
среднем на 6,9%, а также у них снизились аппетит и тяга к сладкому.
Напомним, эксперимент показал, что взрослые, которые съедали в день в общей сложности 30 граммов темного шоколада
из 85% содержания, были более счастливы по сравнению, кто не употреблял сладость вообще.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что американский доктор Чаякрит
Криттанавонг провел новое исследование, чтобы выяснить, как шоколад влияет на работу сердца, в частности на его артерии.
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