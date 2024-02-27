Женщина похудела на 70 килограммов: сменила два пункта в своем рационе

Когда Шандра Лекеш решила изменить свою жизнь, она весила 125 килограммов при росте 169 сантиметров. Популярная венгерская парикмахерша решила поделиться своими методами, которые помогли ей похудеть и избавится от лишнего веса. Кроме того, по словам Шандры, новые привычки также оказали положительное влияние на ее здоровье, самочувствие и уверенность в себе.



Женщина похудела на 70 килограммов за два года. Фото из открытых источников

Шандра имела много неудачных диет и попыток похудеть. Однако за последние два года ей удалось похудеть на 70 килограммов.

"Я испытала почти все диеты мира, я, конечно, всегда сильно худела, а когда прекращала, то набирала почти вдвое больше килограммов, чем потеряла. После последней неудачной попытки, в 2021 году, весы показали 125 килограммов, тогда что-то во мне изменилось навсегда", – рассказывает Шандра Лекеш.

Свои изменения венгерка начала с посещения спортзала, однако эта задача оказалась непростой для женщины. Шандра в первый день не смогла подняться на третий этаж в спортзал. Однако залогом ее успеха стал постепенный подход. Шандра со временем добралась до спортзала и начала его посещать 1-2 раза в неделю, а сейчас ходит на шесть занятий. Только после этого она сменила свой рацион. В первую очередь Шандра отказалась от двух продуктов в своем питании — сахара и хлебобулочных изделий.

"Я поняла, что невозможного нет. Что человек способен на все, что задумает, и что успех действительно часто зависит от малейших мелочей. Конечно, мне часто не хочется вставать на рассвете и идти тренироваться при -7 градусах, но потом, когда я там, я всегда чувствую гордость", – говорит Шандра.

Тренер Шандры Ференц Габор указывает, что серьезное ожирение и лишний вес обычно имеет две причины: большое количество пищи и нехватка физических упражнений. По его словам, нужно полюбить тренировки, идти после них счастливыми и с желанием вернуться снова. Ференц Габор рекомендует ставить перед собой небольшие цели, чтобы сберечь ощущение успеха.

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