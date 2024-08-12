Женщина похудела на 50 килограммов: она раскрыла свой секрет быстрой потери веса

Австрийка Сара добилась невероятного результата, когда за 9 месяцев смогла потерять более половины своего веса – похудела со 110 килограммов до 54 килограммов. Потеря веса изменила жизнь молодой женщины, которая раньше стыдилась своего тела. В интервью немецкому изданию Bild она рассказывает, как ей удалось добиться такого результата без нового набора веса.



Женщина похудела на 55 кг. Фото из открытых источников

28-летняя Сара рассказала, что каждый поход на озеро или реку для нее был настоящим адом из-за лишнего веса, поэтому она попыталась похудеть.

"Когда я начинала свое приключение с похудением, у меня не было представления о здоровом питании. Я начала смотреть на то, что я на самом деле ем, и была шокирована количеством жира и сахара в моей ежедневной пище", — рассказывает девушка.

С этого момента она стала обращать внимание на то, что ест. Сара установила себе дневной предел на уровне 1800 калорий, что соответствует средней потребности количества калорий для женщины. Она не занималась резким похудением, но училась нормально есть.

"Это был простой подсчет калорий прямо из книги с картинками, и это сработало. Я быстро похудела за очень короткое время. У меня не идеальное тело, но теперь носить бикини – это совсем другие ощущения. Я невероятно горжусь собой", – говорит Сара.

Сладости для Сары были стали самым большим испытанием и она не могла полностью от них отказаться. Однако девушка решила избежать переедания сладким применив простой трюк – она начала использовать сахарозаменители. Сара теряла в среднем около 6 килограммов каждый месяц и таким образом за 9 месяцев 28-летняя девушка похудела на 56 килограммов.

"Конечно, я иногда доставляю себе маленькие удовольствия. Я больше не считаю калории, но теперь я каждый день больше занимаюсь спортом и пью много воды. Вместо булочки я начинаю день с протеинового коктейля, независимо от того, дома ли я, или в отпуске", – говорит австрийка.

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