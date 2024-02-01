Женщина похудела на 45 килограммов за 10 месяцев: она вычеркнула из рациона два продукта

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Slava Kot
Американка Кристи Маккаммон рассказала, как ей удалось похудеть на 45 килограммов за 10 месяцев, отказавшись от двух продуктов, которые она ела большую часть своей жизни. После похудения Маккаммон не набирает вес и стала тренером в области похудения.
Кристи Маккаммон похудела на 45 кг за 10 месяцев. Фото из открытых источников
Кристи Маккаммон рассказала, что всю свою жизнь пыталась заесть стресс, независимо от того, он был вызван от положительных или негативных событий.
По ее словам, она часто переедала, и даже чувствуя тошноту, все равно думала о еде и о том, чтобы съесть еще.
Ее день состоял из большого карамельного фрапучино с пирожным и сэндвичем на завтрак. Кристи ела фаст-фуд на обед, а потом еще мороженое, чипсы и конфеты дома. День заканчивался большим ужином с большим количеством десертов.
После долгих раздумий Кристи Маккаммон поняла, что еда быстро заведет ее в могилу. В 2017 году женщина решила, что ей следует отказаться от двух продуктов: сахара и обработанных продуктов. Кристи рассказала, что она установила себе продовольственные границы из трех приемов пищи без перекусов. Целью было заменить сахар и обработанные пищевые продукты белком, овощами, фруктами и зерном.
По ее словам всего за 10 месяцев такой диеты она смогла похудеть на 45 килограммов, не сделав ничего кардинального, кроме того, что соблюдала ограничения еды и работала над своими эмоциями.
Кристи Маккаммон рассказала, как изменилось ее питание и что она обычно ест:
Также Кристи Маккаммон пьет много жидкости, однако не сладкий чай или газировки. Иногда может позволить себе кофе, но без сахара с порцией сливок.
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