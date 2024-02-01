Женщина похудела на 45 килограммов за 10 месяцев: она вычеркнула из рациона два продукта

Американка Кристи Маккаммон рассказала, как ей удалось похудеть на 45 килограммов за 10 месяцев, отказавшись от двух продуктов, которые она ела большую часть своей жизни. После похудения Маккаммон не набирает вес и стала тренером в области похудения.



Кристи Маккаммон похудела на 45 кг за 10 месяцев. Фото из открытых источников

Кристи Маккаммон рассказала, что всю свою жизнь пыталась заесть стресс, независимо от того, он был вызван от положительных или негативных событий.

"Если бы я волновалась, я бы заказала молочные коктейли и мороженое. Если бы я получила награду, я отпраздновала бы это, съев пиццу или мороженое. Еда стала для меня местом уюта. Во время еды я чувствовала себя безопасно и спокойно", — говорит Маккаммон.

По ее словам, она часто переедала, и даже чувствуя тошноту, все равно думала о еде и о том, чтобы съесть еще.

"Я поняла, что это вне моего контроля. Я не могла съесть только один кусочек пищи, как другие. Я хотела быть обычным потребителем пищи, как те, кто мог оставить на тарелке половину торта, но мне не хватило на это самообладание" , – добавляет Кристи.

Ее день состоял из большого карамельного фрапучино с пирожным и сэндвичем на завтрак. Кристи ела фаст-фуд на обед, а потом еще мороженое, чипсы и конфеты дома. День заканчивался большим ужином с большим количеством десертов.

После долгих раздумий Кристи Маккаммон поняла, что еда быстро заведет ее в могилу. В 2017 году женщина решила, что ей следует отказаться от двух продуктов: сахара и обработанных продуктов. Кристи рассказала, что она установила себе продовольственные границы из трех приемов пищи без перекусов. Целью было заменить сахар и обработанные пищевые продукты белком, овощами, фруктами и зерном.

По ее словам всего за 10 месяцев такой диеты она смогла похудеть на 45 килограммов, не сделав ничего кардинального, кроме того, что соблюдала ограничения еды и работала над своими эмоциями.

Кристи Маккаммон рассказала, как изменилось ее питание и что она обычно ест:

— Завтрак: белок, фрукты и зерно — это может быть овсяная каша с бананами и йогуртом или рисовые лепешки с арахисовым маслом и бананами.

белок, фрукты и зерно — это может быть овсяная каша с бананами и йогуртом или рисовые лепешки с арахисовым маслом и бананами. — Обед: овощи, белок и фрукты — это может быть морковь и сельдерей с хумусом, сваренное яйцо и черника.

овощи, белок и фрукты — это может быть морковь и сельдерей с хумусом, сваренное яйцо и черника. — Ужин: мясо, например, стейк из говядины, курицы или рыбы, а также салат и большая порция овощей с заправкой.

Также Кристи Маккаммон пьет много жидкости, однако не сладкий чай или газировки. Иногда может позволить себе кофе, но без сахара с порцией сливок.

"Я больше не просыпаюсь с чувством вины из-за переедания и я не трачу время на исследование диет или методов похудения. Исключение сахара и обработанной вредной пищи из моего рациона оказало значительное положительное влияние как на мое психическое, так и на физическое здоровье. Я призываю других рассмотреть преимущества здорового питания и свободу, которую оно может принести в их жизнь", — отмечает Кристи.

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