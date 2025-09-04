Женщина месяц ела только мясо: она рассказала о сильном влиянии на ее здоровье

30-летняя женщина из Калифорнии рассказала о неожиданных изменениях в организме после того, как полностью отказалась от овощей и фруктов и в течение месяца питалась только продуктами животного происхождения. Американка уверяет о пользе диеты для мясоедов.

Женщина месяц ела только мясо. Фото из открытых источников

Дженис Луизе Роча Лейтес из Сан-Диего призналась, что на 30-й день рождения чувствовала себя истощенной.

"Я не была довольна своим телом или кожей. У меня не было энергии", – рассказала женщина.

Несмотря на предыдущие эксперименты с диетами, в частности, два года вегетарианства, Дженис страдала от проблем с кожей, выпадения волос и постоянного вздутия. По ее словам, все изменилось после встречи с другом, который поделился секретом своей собственной трансформации благодаря диете мясоедов, исключающей растительные продукты.

В результате Дженис полностью отказалась от алкоголя и в течение 30 дней питалась только мясом, яйцами, молочными продуктами и костным бульоном. Ее типичный день состоял из яичницы с мясом на завтрак и жареного стейка на обед. Благодаря такой диете, она на протяжении 30 дней потеряла 9 кг, а также заметила ряд изменений в ее теле.

"Я всегда чувствовала, что что-то не так с овощами… Эта диета помогает справиться с тягой к сладкому. Я была большой лакомкой, но больше нет. Я чувствую себя совсем другим человеком, лишилась тумана в голове. Мой двойной подбородок исчез. У меня стал стройный живот. После диеты мясоедов мои месячные стабилизировались", – утверждает женщина.

Кроме того, Дженис говорит, что диета помогла ей забеременеть в январе 2025 года. Хотя прямых научных доказательств этого нет, она называет это "биохакингом своего тела".

Несмотря на заявления Дженис о пользе мясоядной диеты, американские специалисты по питанию указывают на опасность такого питания. По их словам, большое количество мяса в рационе создает высокий риск камней в почках, повышает вероятность диабета 2 типа, а также создает дефицит витаминов и клетчатки, что критически важно для работы пищеварительной системы. Диетологи советуют придерживаться сбалансированного питания, где находятся овощи, фрукты, белки и полезные жиры.

Дженис не отказалась от мясного меню полностью даже несмотря на беременность, однако она добавила фрукты и углеводы. Сейчас она съедает около 300 граммов мяса в день и планирует в будущем привлекать ребенка к диете мясоедов.

