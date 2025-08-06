"Здоровая" еда приводит к обратному эффекту: эксперт шокировала открытием

Спрос на так называемые здоровые продукты в последние годы стремительно вырос: растительное мясо, безглютеновые батончики и рисовые хлебцы заполонили полки магазинов. Однако фитнес-экспертка и тренер с 25-летним стажем Трейси Камполи предупреждает, что многие из этих продуктов действительно вредят организму и ускоряют старение.

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По словам Камполи, популярные заменители мяса и обработанные "здоровые" перекусы могут вызвать хроническое воспаление, нарушать баланс жиров и повышать окислительный стресс, что заметно влияет на состояние кожи. Многие из них содержат растительные масла, насыщенные омега-6, соль и стабилизаторы, в то время как белка в составе маловато. Избыток таких ингредиентов способствует появлению морщин, отеков, сухости и потере упругости кожи.

Особое внимание Камполи обращает на растительное мясо: оно не обязательно полезно только потому, что не содержит животных жиров. Подсолнечное и рапсовое масла, широко использованные в производстве, могут разрушать клетки кожи и ускорять старение. Также избыток натрия в заменителях мяса влечет за собой отеки, обезвоживание и ухудшает цвет лица.

Тренер выделила еще несколько "здоровых" продуктов, которые не всегда полезны: хлеб из цельнозерновой муки со скрытым сахаром, гранола, рисовые хлебцы и безглютеновые снеки. Скрытые сахара способствуют гликации — разрушающему коллаген процессу, делает кожу дряблой и ускоряет появление морщин.

Камполи отмечает, что здоровый вид продукта еще не гарантирует его пользы. Всегда читайте этикетки и выбирайте натуральные продукты без обработки. Она подчеркивает, что осознанный подход к питанию, минимизация обработанных и сладких продуктов помогает поддерживать молодость и здоровье кожи.

Портал "Комментарии" писал , что многие люди регулярно посещают косметологов, пытаясь продлить молодость кожи. Однако дорогостоящие процедуры не всегда дают гарантированный эффект и могут даже усугубить состояние кожи, особенно если мастер недостаточно опытен.