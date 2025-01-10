Запомните, как правило: эти продукты вы никогда не должны есть на ужин

Правильный вечерний рацион имеет решающее значение для качественного сна ночью. Поэтому поздно вечером стоит избегать некоторых продуктов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Real simple.

Ужин. Фото: из открытых источников

Диетолог Роксана Эхсани рассказала, что такие вкусные блюда, как жареная курица и рыба, картофель фри и луковые кольца являются не лучшим выбором для ужина. Эти продукты содержат много насыщенных жиров, поэтому они дольше перевариваются. Это может привести к изжоге, расстройству пищеварения и общему дискомфорту в положении лежа, что может привести к нарушению сна.

Что касается закусок, то иногда после долгого дня возникает соблазн перекусить такими закусками, как чипсы или попкорн. Однако вы, скорее всего, не почувствуете себя сытыми или насыщенными после того, как полакомитесь ими на ужин, из-за отсутствия в них сытных питательных веществ, таких как клетчатка, здоровый жир и белок.

В этих продуктах также много соли, что может привести к задержке воды и заставить проснуться с ощущением раздутия на следующее утро. Содержание соли в них также может способствовать высокому кровяному давлению и другим сердечно-сосудистым проблемам, если потреблять их в больших количествах в течение длительного периода времени.

Воздержитесь также от напитков, содержащих кофеин, например, черный или зеленый чай, кофе или газировка. Они могут мешать вашей способности заснуть и не дать вам хорошо отдохнуть.

Также от приема соленой пищи может повысится артериальное давление. Это может помешать быстрому засыпанию.

Нежелательна также для ужина острая пища. Она может вызвать изжогу. Это раздражающее состояние часто может привести к снижению качества сна.

Независимо от того, едите ли вы сладости во время обеда или после, лучше всего употреблять их медленнее. Большой кусок торта или несколько печений содержат более 50 г углеводов из сахара и рафинированных углеводов, что может привести к высокому уровню сахара в крови и повлиять на способность организма заснуть.

Подобно острой пище, кислая может вызвать изжогу или кислотный рефлюкс у некоторых людей, опять же влияя на сон. К особо кислым продуктам относятся помидоры, цитрусовые, уксус, некоторые фрукты, такие как ананас, и безалкогольные напитки.

И пару слово об алкоголе. Несмотря на то, что алкоголь часто употребляют вечером, это не является лучшим выбором. Такой напиток может негативно повлиять на ваш сон, а длительное чрезмерное употребление алкоголя может привести к заболеваниям печени, сердечно-сосудистым проблемам и другим проблемам со здоровьем.

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