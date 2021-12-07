Заморозка не спасет: как хранить «Оливье» и другие салаты

На новогодние праздники, как правило, столы переполнены различными блюдами, в частности салатами, например, "Оливье" и "Шубой". И хозяйки стараются готовить с запасом, чтобы хватило на всех. Но сколько их можно хранить и в каких условиях?

Сколько дней и как хранить «Оливье» и другие салаты (фото из открытых источников)

Эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын отметил, что салаты после Нового года остаются еще на несколько дней. Но очень важно следить за их свежестью. "Оливье" и другие многокомпонентные салаты должны храниться в холодильнике не больше трех суток. Но для "продления жизни" блюдо важно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, не заправляйте весь салат майонезом или сметаной сразу, делайте это исключительно перед подачей на стол. Во-вторых, все ингредиенты лучше хранить отдельно (картофель, морковь, лук и т. д.), а смешивайте их перед заправкой.

Замораживать салаты для сохранности не стоит, поскольку они потеряют свои вкусовые качества и полезность. Листовые салаты, по словам эксперта, вообще не подлежат хранению.

"Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много", — отметил Синицын.

Напомним, что салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол. Но некоторые салаты, пользующиеся большой популярностью, на самом деле не так уж и полезны, а по энергетической ценности могут и вовсе уступить фастфуду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите на Новый год удивить родных и друзей чем-то необычным и оригинальным, тогда предлагаем приготовить салат "Елочка" — он станет настоящий украшением вашего стола.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!