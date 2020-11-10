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Диетолог рассказала, какие салаты вреднее фастфуда

Некоторые салаты очень калорийны

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол. Но некоторые салаты, пользующиеся большой популярностью, на самом деле не так уж и полезны, а по энергетической ценности могут и вовсе уступить фастфуду. 

Диетолог рассказала, какие салаты вреднее фастфуда

Фото: 5PH / 500px/500Px Plus/Getty Images

Сельдь под шубой

Вареные овощи, которые входят в состав этого салата обладают высоким гликемическим индексом, и вместе они повышают уровень сахара в крови. Такой салат не рекомендуется для частого употребления, разве что по большим праздникам. Если хотите сделать его более полезным для здоровья, тогда не солите его и ограничьтесь малой порцией. 

Крабовый салат с рисом

Любимый многими крабовый салат с добавлением риса также весьма калорийный. В него входит охлажденный рис, в котором образовывается больше резистентного крахмала, а его не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Плюс ко всему, основу салата составляют крабовые палочки, в которых минимум пользы, зато много химических добавок. И все ингредиенты заправляются майонезом, а его тоже сложно назвать полезным. 

Оливье

Еще один салат, который пользуется большой популярностью. Основной его вред в майонезной заправке, которая "нагружает" организм, в частности за счет различных пищевых добавок. Да и докторская колбаса не самый полезный ингредиент, потому что содержит сою, крахмал и минимум мяса.  Чтобы оливье было более полезным, следует заменить майонез на сметану, а колбасу — на говяжье сердце.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если питаться фаст-фудом.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/otdat-vragu-salaty-kotorye-vrednee-fastfuda/
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