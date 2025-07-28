Выпивая этот напиток вечером, избавитесь от стресса и у вас улучшиться сон

Новый тренд в мире напитков — "лунное молоко" становится все более популярным среди тех, кто ищет естественный способ расслабиться перед сном.

Лунное молоко. Фото: из открытых источников

Лунное молоко считается традиционным напитком, который обычно готовят из теплого молока, пряностей и иногда с подсластителями. Он получил название из-за своего успокаивающего действия, способствующего крепкому сну и снятию стресса, как "энергия луны". Напиток часто используют перед сном.

Классический рецепт "Лунного молока" довольно простой:

1 стакан молока (коровьего, растительного — миндального, кокосового, овсяного и т.д.)

1/2 ч. ложки корицы

1/4 ч. ложки куркумы

щепотка мускатного ореха (или больше — по вкусу)

щепотка кардамона

1 ч. ложка меда или кленового сиропа

капля ванили

1 ч. ложка гхи (топленого масла) или кокосового масла

Способ приготовления:

в небольшую кастрюльку влейте молоко

добавьте все пряности и масло

нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, до появления пари (не кипятить)

снять с огня, немного охладить

добавьте мед или другой подсластитель

Включение расслабляющего напитка, будь это лунное молоко или травяной чай может помочь телу и мозгу расслабиться и быстрее заснуть. Сон является решающим компонентом в борьбе со стрессом.

Напиток стоит выпить, когда вы уже чувствуете легкую сонливость. После глотка продолжайте свою привычную процедуру перед сном, например, чистьте зубы или ухаживайте за кожей, и сразу же идите спать. Последовательность является ключевой для того, чтобы помочь мозгу создать ассоциацию.

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