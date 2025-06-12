Какие продукты помогают преодолеть стресс: что есть, чтобы успокоиться

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В периоды сильного стресса мы часто ищем утешения в пище. Но не все продукты все равно полезны для нервной системы. Некоторые действительно помогают снизить тревожность, улучшить настроение и даже наладить сон. Вот список продуктов, которые следует добавить в рацион, если вы хотите естественно успокоиться.
Иллюстративное фото
1. Авокадо
Этот плод богат витаминами группы B, которые важны для работы мозга и снижения тревожности. Также в нем много магния – минерала, расслабляющего нервную систему.
2. Темный шоколад
Темный шоколад (от 70% какао) содержит флавоноиды, снижающие уровень кортизола – гормона стресса. К тому же он стимулирует выработку серотонина — "гормона счастья".
3. Жирная рыба
Лосось, скумбрия, сардины – источники омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление в организме и положительно влияют на настроение. Омега-3 также способствует понижению тревожности.
4. Бананы
Содержат витамин B6, необходимый для синтеза серотонина и дофамина. Также богаты калием, что поддерживает здоровое сердцебиение и помогает расслабить мышцы.
5. Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена тыквы — это источники магния, цинка и омега-3, которые способствуют уменьшению нервного напряжения и улучшению сна.
6. Молочные продукты
Йогурт, кефир, сыр – богаты кальцием и белками, которые помогают организму производить дофамин и уменьшают возбудимость.
7. Зеленый чай
Содержит L-теанин – аминокислоту, которая оказывает успокаивающий эффект и улучшает концентрацию. Также в нем меньше кофеина, чем в кофе, так что он не вызывает чрезмерного возбуждения.
8. Листовая зелень
Шпинат, капуста, петрушка – источники фолиевой кислоты, играющей важную роль в регуляции настроения. Ее недостаток связан с повышенной тревожностью и депрессией.
9. Ягоды
Черника, клубника, малина – богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить влияние окислительного стресса на мозг. Регулярное употребление ягод улучшает память и эмоциональное состояние.
10. Вода
Обезвоживание усиливает симптомы стресса: головные боли, раздражительность, усталость. Пейте достаточно чистой воды в течение дня – это простой, но эффективный способ поддержать нервную систему.
Вывод
Питание оказывает прямое влияние на наше самочувствие. Если вы испытываете длительный стресс, добавьте в свое меню больше натуральных, богатых витаминами продуктов. Избегайте излишка сахара, кофеина и обработанной пищи – они только усугубляют эмоциональное состояние.
Помните: еда – это лишь один из способов поддержать себя. Не забывайте о полноценном сне, физической активности и эмоциональной поддержке от близких.
Напомним, портал "Комментарии" писал, какой фрукт способствует похудению.
Новости