Вы не сможете есть этот овощ после того, как прочтете это

Есть овощ, который многие употребляют каждый день, даже не подозревая о его темных секретах. Его добавляют в салаты, супы и гарниры, считая полезным. Но действительно ли он так безопасен? После этой статьи вы дважды подумаете, прежде чем снова взять его в руки.

Этот овощ может быть не таким полезным, как вы думаете

О чем идет речь?

Речь о сельдерее – овощ, который имеет немало поклонников среди тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Но его "идеальный" имидж – это только одна сторона медали.

Сельдерей – один из самых грязных овощей

Сельдерей входит в список "Грязной дюжины" – группы овощей и фруктов с наибольшим уровнем пестицидов. Из-за своей пористой структуры он поглощает химикаты, которые почти невозможно смыть даже под проточной водой.

Он может вызвать серьезную аллергию

Аллергия на сельдерей может быть столь сильной, что даже ее следы в блюдах вызывают отек гортани и анафилактический шок. В некоторых странах продукты, содержащие сельдерей, обязаны маркировать как потенциально опасные для аллергиков.

Солнце сельдерей = ожоги

Сельдерей содержит фуранокумарины – соединения, которые делают кожу сверхчувствительной к ультрафиолету. Если после контакта с соком сельдерея выйти на солнце, можно получить серьезные химические ожоги.

Он может вызывать проблемы со щитовидкой

В сельдерее есть гойтрогены – вещества, которые блокируют усвоение йода и могут влиять на работу щитовидной железы. Особенно это опасно для людей с гипотиреозом.

Низкая калорийность – не всегда хорошо

Сельдерей часто рекламируется как идеальный продукт для похудения, потому что на его переваривание организм тратит больше калорий, чем получает. Но регулярное употребление сельдерея может привести к дефициту энергии и истощению организма.

Он может быть токсичным в больших количествах

Если есть слишком много сырого сельдерея, можно получить расстройства пищеварения, спазмы и даже симптомы отравления из-за высокого содержания природных токсинов.

Вывод

Сельдерей – это не такой уж "идеальный" продукт, как кажется. Если вы его любите, ешьте, но с осторожностью. Или, возможно, после этой статьи вам совсем захочется его есть .

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