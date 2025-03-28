Вы будете удивлены: назван продукт, от которого дети становятся добрее

Ученые раскрыли неожиданный секрет: обычный продукт, который есть в каждом доме, может значительно улучшить поведение вашего ребенка. Об этом рассказал диетолог Юрий Швец в своем посте на Facebook.

Фото: из открытых источников

Британские исследователи обнародовали впечатляющие результаты: обычная рыба способна делать детей более социальными и дружелюбными! Согласно исследованию Бристольского университета, малыши, регулярно едящие рыбу, развиваются более эмпатичными, альтруистическими и способными к коммуникации.

Ключ к этому – Омега-3 жирные кислоты, селен и йод, содержащиеся в рыбе. Эти элементы не только поддерживают функционирование мозга, но и помогают развитию социальных навыков. Дети, употребляющие рыбу хотя бы дважды в неделю, лучше ладят со сверстниками, охотнее делятся и проявляют большее сочувствие.

В исследовании "Дети 90-х" приняли участие более 5000 детей. В течение двух лет ученые опросили родителей о питании и поведении их детей. Результаты выявили устойчивую связь между регулярным потреблением рыбы и развитием социальных навыков.

Многие родители беспокоятся относительно потенциальной опасности ртути и других токсичных веществ в рыбе. Однако ученые подтверждают, что две порции рыбы в неделю абсолютно безопасны и приносят только пользу.

Эксперты советуют родителям обязательно включать рыбу в рацион своих детей, а особенно полезные для развития социальных навыков жирные сорта, такие как лосось, сельдь и скумбрия.

Портал "Комментарии" уже писал, что рыба является важным источником белка и омега-3 жирных кислот, полезных для здоровья. Однако некоторые виды рыб могут быть опасны для организма из-за высокого содержания токсичных веществ, таких как ртуть. Особенно это касается крупных хищных рыб, которые накапливают ртуть в своих тканях.