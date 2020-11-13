kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16237.11

ETH/USD

469.39

LTC/USD

65.42

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание "Все должно быть в меру": кому вредно есть лимон
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все должно быть в меру": кому вредно есть лимон

Лимон имеет и противопоказания, если употреблять его в неограниченном количестве

сегодня, 15:45
Автор:

Любовь Блажко

Когда наступают холода, то большинство людей спешат сразу же запастись продуктами, которые рекомендуют для укрепления иммунитета: лимон, имбирь и чеснок. Квалифицированный диетолог Светлана Фус поделилась не только позитивными свойствами лимона, но также и его недостатками. 

"Все должно быть в меру": кому вредно есть лимон

Кому вредно есть лимон. Фото: unsplash

Лимон – это, в первую очередь, сильное профилактическое средство от простуды и гриппа. И если кушать его регулярно и в правильных дозах, то это позитивно отразится на циркуляции крови, повысится опорная функция, на смену усталости придет энергичность. 

Но несмотря на эти позитивные характеристики, лимон также может и навредить здоровью. Специалист рассказала, что в день можно съедать не больше 225 грамм этого продукта. В противном случае, это может вызвать негативные последствия. 

Светлана также предложила хорошую альтернативу: в болгарском перце, апельсине или смородине тоже можно найти много витамина С. 

Плюс, она добавила, что добавление лимона в горячий чай совсем не стоит считать полезной привычкой, поскольку витамин С при попадании в горячую воду сразу теряет свои целебные свойства. 

Этот продукт нельзя кушать людям, у которых повышенная кислотность, повышенная аллергическая реакция, гастрит, панкреатит, язва или воспалительные заболевания кишечника. 

"Все хорошо в меру, поэтому не нужно чрезмерно увлекаться идеей оздоровления с помощью лимона и есть цитрус в неограниченном количестве. Содержание фитонцидов в какой-то степени роднит лимон с чесноком. Но аромат последнего, согласитесь, менее приятный", — резюмировала Светлана.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, мифы о пользе лимона, в которые не стоит верить. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsyou.info/dietolog-podelilas-komu-vredno-est-limon
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ