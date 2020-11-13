"Все должно быть в меру": кому вредно есть лимон

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Любовь Блажко
Когда наступают холода, то большинство людей спешат сразу же запастись продуктами, которые рекомендуют для укрепления иммунитета: лимон, имбирь и чеснок. Квалифицированный диетолог Светлана Фус поделилась не только позитивными свойствами лимона, но также и его недостатками.
Кому вредно есть лимон. Фото: unsplash
Лимон – это, в первую очередь, сильное профилактическое средство от простуды и гриппа. И если кушать его регулярно и в правильных дозах, то это позитивно отразится на циркуляции крови, повысится опорная функция, на смену усталости придет энергичность.
Но несмотря на эти позитивные характеристики, лимон также может и навредить здоровью. Специалист рассказала, что в день можно съедать не больше 225 грамм этого продукта. В противном случае, это может вызвать негативные последствия.
Светлана также предложила хорошую альтернативу: в болгарском перце, апельсине или смородине тоже можно найти много витамина С.
Плюс, она добавила, что добавление лимона в горячий чай совсем не стоит считать полезной привычкой, поскольку витамин С при попадании в горячую воду сразу теряет свои целебные свойства.
Этот продукт нельзя кушать людям, у которых повышенная кислотность, повышенная аллергическая реакция, гастрит, панкреатит, язва или воспалительные заболевания кишечника.
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