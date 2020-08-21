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Мифы о пользе лимона, в которые не стоит верить

Лимон - продукт, пользу которого часто переоценивают

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Лимон - уникальный плод, который содержит в себе множество полезных веществ, микроэлементов и витаминов. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, кровообращение и многое другое. Но тем не менее, вокруг этого продукта ходит множество мифов. Врач-диетолог Людмила Гончарова развенчала самые популярные из них, передает издание "Сегодня".

Лимон отбеливает зубы

Мифы о пользе лимона, в которые не стоит верить

Поговаривают, что с помощью лимонного сока можно эффективно отбелить зубы. Но людям, у которых тонкая эмаль, лучше не рисковать, потому что ее можно легко повредить. Дело в том, что лимон взаимодействует с кальцием. В конечном итоге, зубы станут очень чувствительными.

Вода с лимоном натощак каждое утро

Пожалуй, все слышали о том, что после пробуждения необходимо выпить стакан обычной воды с лимонным соком. Такой напиток запускает обмен веществ и другие процессы в организме. Но врач утверждает, что воду с лимоном нельзя часто употреблять, а людям, у которых проблемы с почками, желудком и повышенной кислотностью - вообще противопоказано.

Добавлять лимон в горячий чай или кофе

Для укрепления иммунитета врачи советуют пить горячий чай с лимоном. Но стоит учитывать тот фак, что кипяток быстро расщепляет витамин С, поэтому никакой пользы от такого напитка мы не получаем. Лучше всего добавлять лимонный сок в салаты, овощи или мясо, тогда организм получит питательные вещества. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем лимонный сок полезен для нашего организма.


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