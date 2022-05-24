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Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть клубнику и почему

Май и июнь — время сочной и спелой клубники: кому лучше не злоупотреблять летней ягодой и почему

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Клубника является одной из самых полезных, и вкусных ягод поэтому когда цены перестанут быть "кусачими", ее обязательно нужно добавить в рацион. Однако, не всем можно употреблять летнюю ягоду, потому что она имеет ряд противопоказаний.

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть клубнику и почему

Кому категорически нельзя есть клубнику (фото из открытых источников)

Врачи отметили, что в составе клубники есть множество витаминов, полезных веществ и антиоксидантов, поэтому она благоприятно действует на работу организма. Исследователи отмечают, что ягода обладает антиоксидантным, противовоспалительным и нейропротекторым действием.

Но, как и любой другой продукт, клубника, несмотря на полезные свойства, имеет и противопоказания. Врачи рассказали, кому ее стоит ограничить в рационе:

- Кормящим мамам. Стоит знать, что клубника является сильным аллергеном, поэтому, чтобы уберечь малыша, кормящей женщине стоит временно отказаться от употребления ягоды. Если же сильно хочется, то можно съесть, но не более 1-2 ягод.

- Детям до 3-х летнего возраста. Есть высокий риск пищевых расстройств и отравлений, потому что организм маленького ребенка очень чувствительный.

- Людям с заболеваниями почек. Часто и в большом количестве нельзя употреблять клубнику тем, кто испытывает проблемы с почками, иначе можно повысить риск возникновения камней.

- Людям с гастритом и язвой. Тем, у кого диагностированы заболевания пищеварительной системы также лучше воздержаться от клубники, потому что в ней много кислоты, а она может вызвать раздражение слизистой желудка.

Кроме того, летнюю ягоду не желательно употреблять на голодный желудок или сразу после основного приема пищи, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выбрать вкусную, а главное — натуральную клубнику.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/komu-kategoricheski-nelzya-klubniku-pochemu-1653127010.html
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