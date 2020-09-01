Ну кто не хочет прожить счастливую и долгую жизнь? Ответ кажется очевидным. Но чтобы эта самая жизнь была долгой, нужно заботиться о своем рационе питания. Ведь основа здорового образа жизни – это правильное питание. Не смотря на огромное количество разногласий, в рационе должно содержатся достаточное количество правильных жиров. Об этом пишет издание ukrhealth.

Эксперты из из Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что недостаток в организме некоторых жиров, может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Риск увеличивается на 8 процентов.

Врачи рассказали, какие жиры продлевают жизнь. Фото: unsplash.

В список "правильных" жиров стоит включить полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в таких продуктах: морская рыба, овощи, орехи и растительные масла. Их врачи рекомендуют употреблять в необходимом количестве, вместо насыщенных жиров и трансжиров.

Вредные жиры содержатся в не менее вредных продуктах. А именно: различная выпечка, красное мясо, сыры, сливочное масло и фаст-фуд. Их употребление специалисты советуют сократить до минимума.





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