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Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи рассказали, какие жиры продлевают жизнь
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Врачи рассказали, какие жиры продлевают жизнь

Помогают жить долго и без болезней

сегодня, 13:50
Автор:

Любовь Блажко

Ну кто не хочет прожить счастливую и долгую жизнь? Ответ кажется очевидным. Но чтобы эта самая жизнь была долгой, нужно заботиться о своем рационе питания. Ведь основа здорового образа жизни – это правильное питание. Не смотря на огромное количество разногласий, в рационе должно содержатся достаточное количество правильных жиров. Об этом пишет издание ukrhealth.

Эксперты из из Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что недостаток в организме некоторых жиров, может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Риск увеличивается на 8 процентов. 

Врачи рассказали, какие жиры продлевают жизнь

Врачи рассказали, какие жиры продлевают жизнь. Фото: unsplash.

В список "правильных" жиров стоит включить полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в таких продуктах: морская рыба, овощи, орехи и растительные масла. Их врачи рекомендуют употреблять в необходимом количестве, вместо насыщенных жиров и трансжиров.

Вредные жиры содержатся в не менее вредных продуктах. А именно: различная выпечка, красное мясо, сыры, сливочное масло и фаст-фуд. Их употребление специалисты советуют сократить до минимума. 



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