Врач рассказала о редких свойствах помидоров

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Светлана Шкурупий
Помидоры
— вкусный, доступный и бюджетный овощ, который может украсить любое блюдо и
обогатить организм витаминами. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала
об уникальных свойствах этого продукта.
Чем полезны помидоры (фото из открытых источников)
Эксперт
говорит, что в ежедневном рационе должны присутствовать овощи, потому что они
являются источником ценных микроэлементов. И особое внимание стоит обратить на
томаты, потому что они не только являются украшением салата, но и помогают
укрепить организм. Одним из самых ценных компонентов овоща является ликопин —
мощный антиоксиданты, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым
эффектом.
Именно
ликопин, как отмечает врач, нейтрализует в организме действие свободных
радикалов, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. А
еще в помидорах содержится много витамина С, пищевых волокон, бета-каротин,
который очень важен для здоровья волос и кожи, а также для ногтей, для
зрения.
Отмечается,
что ликопин остается в составе овоща даже после термической обработки, при чем
в томатной пасте его может быть больше, чем в свежих плодах.
К
слову, помидоры – это низкокалорийная еда, поэтому их можно употреблять даже
тем, кто сидит на диете, или тем, кто страдает от сахарного диабета
второго типа.
Напомним,
что помидор — очень полезный и даже незаменим овощ, но специалисты советуют
некоторым людям исключить его из рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые Корнелльского университета в США вывели новый сорт вкусного, высокопроизводительного томата черри, который созревает зеленым.
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