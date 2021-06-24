Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от помидоров

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Ольга Чародий
Помидор — очень полезный и даже незаменим овощ благодаря
уникальному
веществу
— ликопену. Однако специалисты советуют некоторым людям лучше исключить томаты
из своего рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Помидоры (фото из открытых источников)
Как пишет диетолог Альбина Комиссарова в Instagram, лучше
отказаться от употребления этого овоща тем, у кого он вызывает изжогу. Но
специалист также добавила, что это индивидуальная реакция, а не рекомендация
для всех.
Кроме этого, Комиссарова развенчала мифы об употреблении
помидоров, в частности о том, что они богаты дубильной кислотой, которая повышает
кислотность желудочного сока.
Напомним, британские ученые с кафедры метаболической биологии и биологической химии Центра Джона Инесса создали уникальный вид томатов. Плоды помидоров были созданы для синтеза и накопления L-DOPA (левопода), то есть лекарственного, противо паркинсонического средства. Болезнь Паркинсона являет собой очень серьёзное заболевание нервной системы. Излечить его полностью невозможно. На сегодняшний день есть несколько групп препаратов, борющихся с болезнью Паркинсона. Основными являются препараты левоподы, представляющие собой синтетические аналоги дофамина. Ученые сообщают, что недавно в свекле был идентифицирован ген, кодирующий фермент, отвечающий за его синтез.
Он участвует в создании пигмента. Благодаря этому плод томата был модифицирован с помощью добавления гена, который отвечает за синтез L-DOPA в свекле. Кроме того, плоды томата L-DOPA продемонстрировали улучшенный срок хранения и сниженную восприимчивость к Ботритису серому, то есть несовершенной стадии плесневого гриба, возбудителя серой гнили многих растений.
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