Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от помидоров

Помидор — очень полезный и даже незаменим овощ благодаря уникальному веществу — ликопену. Однако специалисты советуют некоторым людям лучше исключить томаты из своего рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Помидоры (фото из открытых источников)

Как пишет диетолог Альбина Комиссарова в Instagram, лучше отказаться от употребления этого овоща тем, у кого он вызывает изжогу. Но специалист также добавила, что это индивидуальная реакция, а не рекомендация для всех.

Кроме этого, Комиссарова развенчала мифы об употреблении помидоров, в частности о том, что они богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока.



"Концентрация желудочного сока отлично регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи, и уж точно ни один продукт не способен вызвать язву или гастрит", — отметила эксперт.

ританские ученые с кафедры метаболической биологии и биологической химии Центра Джона Инесса создали уникальный вид томатов. Плоды помидоров были созданы для синтеза и накопления L-DOPA (левопода), то есть лекарственного, противо паркинсонического средства.

Болезнь Паркинсона являет собой очень серьёзное заболевание нервной системы. Излечить его полностью невозможно. На сегодняшний день есть несколько групп препаратов, борющихся с болезнью Паркинсона. Основными являются препараты левоподы, представляющие собой синтетические аналоги дофамина. Ученые сообщают, что недавно в свекле был идентифицирован ген, кодирующий фермент, отвечающий за его синтез.

Напомним, б

Он участвует в создании пигмента. Благодаря этому плод томата был модифицирован с помощью добавления гена, который отвечает за синтез L-DOPA в свекле. Кроме того, плоды томата L-DOPA продемонстрировали улучшенный срок хранения и сниженную восприимчивость к Ботритису серому, то есть несовершенной стадии плесневого гриба, возбудителя серой гнили многих растений.



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