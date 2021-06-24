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Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от помидоров

Специалисты советуют некоторым людям лучше исключить томаты из своего рациона

сегодня, 04:04
Автор:

Ольга Чародий

Помидор — очень полезный и даже незаменим овощ благодаря уникальному веществу — ликопену. Однако специалисты советуют некоторым людям лучше исключить томаты из своего рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от помидоров

Помидоры (фото из открытых источников)

Как пишет диетолог Альбина Комиссарова в Instagram, лучше отказаться от употребления этого овоща тем, у кого он вызывает изжогу. Но специалист также добавила, что это индивидуальная реакция, а не рекомендация для всех.

Кроме этого, Комиссарова развенчала мифы об употреблении помидоров, в частности о том, что они богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока.

"Концентрация желудочного сока отлично регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи, и уж точно ни один продукт не способен вызвать язву или гастрит", — отметила эксперт.

Напомним, британские ученые с кафедры метаболической биологии и биологической химии Центра Джона Инесса создали уникальный вид томатов.  Плоды помидоров были созданы для синтеза и накопления L-DOPA (левопода), то есть лекарственного, противо паркинсонического средства. Болезнь Паркинсона являет собой очень серьёзное заболевание нервной системы. Излечить его полностью невозможно. На сегодняшний день есть несколько групп препаратов, борющихся с болезнью Паркинсона. Основными являются препараты левоподы, представляющие собой синтетические аналоги дофамина. Ученые сообщают, что недавно в свекле был идентифицирован ген, кодирующий фермент, отвечающий за его синтез.

Он участвует в создании пигмента. Благодаря этому плод томата был модифицирован с помощью добавления гена, который отвечает за синтез L-DOPA в свекле. Кроме того, плоды томата L-DOPA продемонстрировали улучшенный срок хранения и сниженную восприимчивость к Ботритису серому, то есть несовершенной стадии плесневого гриба, возбудителя серой гнили многих растений.





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Источник: https://www.instagram.com/p/CPpiJy9MeM4/
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