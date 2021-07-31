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Врач рассказала, кому противопоказано есть дыню

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, каким людям не стоит злоупотреблять дыней

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Дыня представляет собой ароматный, восхитительно вкусный плод, которым летом любят полакомиться и дети, и взрослые. Но у этого продукта также есть противопоказания. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому лучше отказаться от дыни.

Врач рассказала, кому противопоказано есть дыню

Кому нельзя есть дыню / Фото: pexels.com

Известно, что в составе дыни есть много витаминов, а также фолиевая кислота, пищевые волокна, кальций, магний, железо, фосфор и антиоксидантные вещества (холин, зеаксантин). Но в целом этот плод является сложным для переваривания, поэтому дыню лучше всего употреблять вместе с другими продуктами, включая фрукты. Но с кефиром, йогуртом, молоком или алкоголем ее сочетать не рекомендуется. Также плод не добавляют к мясным блюдам, любой жирной пище.

Диетолог отметила, что дыней лучше лакомиться спустя час после приема пищи и в день желательно съедать не более 2-3 порции плода по 150 г. 

Однако, по словам диетолога, от вкусного плода стоит отказаться людям, у которых обостренный гастрит, панкреатит, холецистит или язвенная болезнь. Если присутствуют какие-то нарушения в кишечнике, то есть дыню тоже не нужно.

Напомним, врач Ольга Кораблева назвала категории людей, которым не стоит употреблять в пищу малину. Она противопоказана тем, кто имеют заболевание желудочно-кишечного тракта, гастрит или язву. Кроме того, ягода считается мочегонной, поэтому людям с больными почкам также не стоит употреблять ее. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что арбузы, которые можно найти сегодня на украинских прилавках, могут содержать большое количество нитратов, поскольку являются импортированными. В большом количестве их употреблять в пищу не стоит.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20210729/dynya-1743354146.html
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