По словам врача-диетолога Ольги Кораблевой, некоторым людям категорически не стоит употреблять в пищу малину. Об этом сообщают "Новости Ю".

Врач рассказала, кому противопоказана малина - фото из открытых источников

Доктор утверждает, что взрослый человек, не имеющий проблем со здоровьем, может съедать около 400 грамм ягоды на протяжении дня. Однако малина противопоказана тем, кто имеют различные заболевание желудочно-кишечного тракта, гастрит или язву. Кроме того, ягода считается мочегонной, поэтому людям с больными почкам также не стоит употреблять ее.

Диетолог также отметила, что малина — сильный аллерген, поэтому к ее поеданию стоит серьезно отнестись тем, кто сталкивался с аллергической реакцией, к примеру, на клубнику. Также врач предупредила, что эта ягода усиливает чувство голода.

Напомним, что малина богата на клетчатку и другие полезные вещества, а также она обладает низким гликемическим индексом, поэтому отлично подходит для перекуса. Малина насыщает организм и не приводит к резкому всплеску сахара в крови. Эта ягода обладает антивоспалительными свойствами, которые снижают риск развития артрита и облегчают его симптомы. Исследователи говорят, что в малине есть вещества, блокирующие фермент, который вызывает воспаление в суставах.

Ранее издание "Комментарии" также сообщало, что украинская компания "ФруТек" вырастила, вероятно, самую гигантскую в мире ягоду жимолости. Её вес более чем вдвое превышает нормальный. Рекордно большая ягода сорта "Бореаль Бьюти" была выращена в Винницкой области. Вес одной штуки составил 6,57 грамм. Стоит отметить, что в среднем ягода жимолости весит 2,6 грамма.

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