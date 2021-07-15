ТОП-5 удивительных свойств малины, о которых стоит знать

На рынках и в магазинах уже появилась малина — вкусная и полезная ягода, обладающая многими удивительными свойствами. Почему эксперты настоятельно рекомендуют добавить ее в свой рацион?

Чем полезна малина / Фото: Freepik

Малина защищает от рака

В составе малины есть антиоксидантные вещества, которые борются в организме со свободными радикалами, предотвращая повреждение клеток и развитие опасных заболеваний, в том числе онкологии.

Малина контролирует уровень сахара в крови

Эта летняя ягода богата на клетчатку и другие полезные вещества, а также она обладает низким гликемическим индексом, поэтому отлично подходит для перекуса. Малина насыщает организм и не приводит к резкому всплеску сахара в крови.

Малина помогает похудеть

Ягода содержит кетоны — вещества, которые препятствуют набору веса и снижают тягу к сахару. Также малина активирует кислородный и липидный обмены, что помогает похудению.

Малина сохраняет молодость

Антиоксиданты, которыми богата малина, помогают также затормозить процесс преждевременного старения. А витамин С стимулирует выработку коллагена в организме, улучшая внешний вид кожи, волос и ногтей.

Малина защищает от артрита

Эта ягода обладает антивоспалительными свойствами, которые снижают риск развития артрита и облегчают его симптомы. Исследователи говорят, что в малине есть вещества, блокирующие фермент, который вызывает воспаление в суставах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что малина выступает сильным аллергеном, будучи способным раздражать желудок и кишечник. Употреблять малину нельзя при температуре, аллергии или в случае проблем с мочеполовой системой.

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