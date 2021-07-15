ТОП-5 удивительных свойств малины, о которых стоит знать

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Светлана Шкурупий
На рынках и в магазинах уже появилась малина — вкусная и полезная ягода, обладающая многими удивительными свойствами. Почему эксперты настоятельно рекомендуют добавить ее в свой рацион?
Чем полезна малина / Фото: Freepik
Малина защищает от рака
В составе малины есть антиоксидантные вещества, которые борются в организме со свободными радикалами, предотвращая повреждение клеток и развитие опасных заболеваний, в том числе онкологии.
Малина контролирует уровень сахара в крови
Эта летняя ягода богата на клетчатку и другие полезные вещества, а также она обладает низким гликемическим индексом, поэтому отлично подходит для перекуса. Малина насыщает организм и не приводит к резкому всплеску сахара в крови.
Малина помогает похудеть
Ягода содержит кетоны — вещества, которые препятствуют набору веса и снижают тягу к сахару. Также малина активирует кислородный и липидный обмены, что помогает похудению.
Малина сохраняет молодость
Антиоксиданты, которыми богата малина, помогают также затормозить процесс преждевременного старения. А витамин С стимулирует выработку коллагена в организме, улучшая внешний вид кожи, волос и ногтей.
Малина защищает от артрита
Эта ягода обладает антивоспалительными свойствами, которые снижают риск развития артрита и облегчают его симптомы. Исследователи говорят, что в малине есть вещества, блокирующие фермент, который вызывает воспаление в суставах.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что малина выступает сильным аллергеном, будучи способным раздражать желудок и кишечник. Употреблять малину нельзя при температуре, аллергии или в случае проблем с мочеполовой системой.
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