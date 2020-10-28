Врач рассказала, кому может навредить хурма

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Светлана Шкурупий
Хурма не только приятный и сладкий фрукт, но еще и очень полезный. Ее частое употребление помогает укрепить иммунную систему, нормализовать давление и улучшить работу сердца. Но помимо пользы, она может причинить и вред организму. Врач-нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, в каких случаях продукт может быть опасным, передает издание Almayadeen.
В составе хурмы есть множество витаминов и полезных веществ, в частности железо, йод, магний и другие. А еще она богата на танины — группу фенольных соединений и растительные волокна. Но эти элементы могут нарушить роботу желудочно-кишечного тракта, например, таниновые кислоты ухудшают перистальтику кишечника.
Врач отмечает, что от хурмы следует воздержаться тем людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой. Другим же не следует злоупотреблять этим продуктом, потому что он может вызвать расстройства и привести к дискомфорту. Желательно съедать не больше 3 плодов в день и смотрите, чтобы они не были слишком спелые.
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