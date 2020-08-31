Кому нельзя есть сливы: основные противопоказания

Плоды сливы очень вкусные и полезные для организма. Этот фрукт периодически нужно включать в свой рацион, потому что он содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов. Однако, употреблять сливы можно не всем. На своей странице в Instagram диетолог Ольга Павлова рассказала, какие есть противопоказания.

По словам врача, несмотря на свою ценность, сливы стоит ограничить в рационе людям, у которых есть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и склонность к жидкому стулу. Также этот фрукт не рекомендуется употреблять кормящим женщинам, потому что свежие плоды и чернослив могут вызвать расстройства желудка и колики и грудного ребенка. Еще сливы нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости.

Если же подобных противопоказаний нет, тогда смело добавляйте сливы в рацион (в умеренном количестве). Этот продукт богат на витамин А, С, Е и РР, а также фосфор, железо, кальций и другие вещества. Слива способствует нормализации уровня холестерина, а также оказывает легкое мочегонное действие.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой группе людей стоит отказаться от употребления дыни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!