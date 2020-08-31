kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11699.61

ETH/USD

434.34

LTC/USD

62.59

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Кому нельзя есть сливы: основные противопоказания
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому нельзя есть сливы: основные противопоказания

Слива богата на витамины и ценные микроэлементы

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Плоды сливы очень вкусные и полезные  для организма. Этот фрукт периодически нужно включать в свой рацион, потому что он содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов. Однако, употреблять сливы можно не всем. На своей странице в Instagram диетолог Ольга Павлова рассказала, какие есть противопоказания.

По словам врача, несмотря на свою ценность, сливы стоит ограничить в рационе людям, у которых есть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и склонность к жидкому стулу. Также этот фрукт не рекомендуется употреблять кормящим женщинам, потому что свежие плоды и чернослив могут вызвать расстройства желудка и колики и грудного ребенка. Еще сливы нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости.

Кому нельзя есть сливы: основные противопоказания

Если же подобных противопоказаний нет, тогда смело добавляйте сливы в рацион (в умеренном количестве). Этот продукт богат на витамин А, С, Е и РР, а также фосфор, железо, кальций и другие вещества. Слива способствует нормализации уровня холестерина, а также оказывает легкое мочегонное действие.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой группе людей стоит отказаться от употребления дыни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!