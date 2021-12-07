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Врач рассказала, когда имбирь работает во вред

Эксперты рассказали, кому лучше отказаться от употребления имбиря и почему

сегодня, 07:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Имбирь часто используют в народной медицине, потому что он обладает рядом лечебных свойств. Но несмотря на широкую популярность, этот продукт имеет и свои противопоказания. Кому стоит от него отказаться?

Врач рассказала, когда имбирь работает во вред

имбирь (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что в составе имбиря есть множество витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других веществ, которые поддерживают организм в тонусе. Особенно имбирь рекомендуется употреблять в осенне-зимний период, потому что он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Но несмотря на всю полезность, этот продукт можно употреблять не всем.

Во вред он будет работать людям, у которых диагностированы заболевания органов желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва). Корень имбиря может усугубить ситуацию и спровоцировать воспаление. Также от продукта стоит отказаться тем, кто придерживается низкобелковой диеты. Без достаточного уровня белка в организме, имбирь абсолютно бесполезен как источник крепкого иммунитета.

Людям с плохой свертываемостью крови также не стоит увлекаться продуктом, потому что пряность влияет на иммунологические показатели крови. Лучше обсудить риски с врачом. 

Еще стоит быть аккуратнее с имбирем людям, страдающим атопическим дерматитом, потому что не исключена аллергическая реакция.

Напомним, что имбирь признан настоящим лекарственным средством и употреблять его можно в любом виде. Диетолог Рухута Дивекар настоятельно рекомендует начинать свое утро именно с этого продукта. Что же в нем особенного?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что имбирное масло можно использовать во время массажа, оно помогает снять боль и воспаление в суставах, а также усиливает антиоксидантную защиту.


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Источник: https://kubnews.ru/interesy/2020/04/17/komu-nelzya-est-imbir-i-pochemu/
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