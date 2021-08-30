Врач рассказал о бульоне, вызывающем серьезные заболевания

О пользе первых блюд для организма написано много. Но оказывается, что не все супы владеют одинаковыми свойствами. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что нельзя злоупотреблять мясным бульоном и объяснил почему.

Какой бульон может навредить здоровью / Фото: vostock-photo/shutterstock

Специалист отметил, что ежедневное употребление супа на основе куриного или говяжьего мяса может принести вред здоровью, например, повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А все дело в потреблении насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров, которые и провоцируют проблемы с сердцем.

Кроме того, регулярное употребление густого бульона провоцирует обострение ряда хронических заболеваний. Наваристый суп может стать причиной возникновения панкреатита (воспаления поджелудочной железы) и желчекаменной, мочекаменной болезни.

Еще, по словам врача, в "магазинном" мясе может содержаться большое количество гормонов и антибиотиков, которое производители добавляют в корм птицы или скота во время выращивания. Соответственно, такое мясо небезопасное. Его лучше употреблять после 2 или 3 отвара, тогда в нем будет намного меньше вредных веществ.

Также нужно помнить, что хоть мясные бульоны и хорошо усваиваются, они достаточно "тяжелые" для организма человека, поэтому лучше всего переходить на овощные супы.

Напомним, врач-нефролог Анна Коробкина рассказала, чем грозит чрезмерная любовь к наваристым рыбным или мясным супам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач-нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что самым полезным супом для организма признано чечевичный. Он помогает укрепить иммунную систему, нормализовать давление и подпитывает организм энергией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!