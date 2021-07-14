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Главная Новости Здоровье диета и питание Врач предупредила, с чем нельзя сочетать гречку
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Врач предупредила, с чем нельзя сочетать гречку

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, чем полезна гречка в рационе и с какими продуктами ее сочетать не стоит

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Периодически включайте гречку в свой рацион, потому что она вкусная, сытная и очень полезная. Но есть продукты, с которыми не стоит сочетать этот гарнир. Об этом рассказала врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

Врач предупредила, с чем нельзя сочетать гречку

С чем нельзя сочетать гречку / Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалист отметила, что в составе гречки много витаминов, клетчатки и других ценных микроэлементов, в частности калий, магния, железа и кальция. Этот продукт отлично насыщает организм, улучшает пищеварение, поэтому присутствует в большом количестве диет, направленных на лечение и профилактику разных заболеваний. Но в сочетании с определенными продуктами этот гарнир может навредить здоровью. 

В первую очередь врач отметила, что не стоит регулярно есть одну лишь гречку, особенно это касается тех, кто хочет быстро похудеть. Дело в том, что продукт может спровоцировать метеоризм и повышенное газообразование. 

При проблемах с желудочно-кишечным трактом гречку не стоит употреблять вместе с мясными полуфабрикатами (сосисками, сардельками, колбасами), а также с жирной рыбой. Это может стать причиной брожения и ощущения тяжести в желудке. 

Кроме того, Бочарова отметила, что эту крупу нежелательно заливать кипятком, лучше хорошо проварить. Приготовленная таким образом она будет легче усваиваться организмом.

Напомним, что гречневая крупа служит незаменимым продуктом для здорового питания. Ее включают в состав многих диет, поскольку она низкокалорийная и содержит много витаминов и ценных веществ. Но можно ли употреблять эту крупу каждый день? Вредно это или нет?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что за первые пять месяцев 2021 года гречка для украинцев подорожала почти на 10%.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/23329-endokrinolog-predupredila-s-chem-nelzya-sochetat-grechku.html
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