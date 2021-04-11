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Главная Новости Здоровье диета и питание Что произойдет с организмом, если ежедневно есть гречку
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Что произойдет с организмом, если ежедневно есть гречку

Эксперты рассказали, какие изменения могут произойти с организмом, если каждый день употреблять гречку

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Гречневая крупа служит незаменимым продуктом для здорового питания. Ее включают в состав многих диет, поскольку она низкокалорийная и содержит много витаминов и ценных веществ. Но можно ли употреблять эту крупу каждый день? Вредно это или нет?

Что произойдет с организмом, если ежедневно есть гречку

Гречка (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что гречка относится к псевдозерновым культурам. Она стала популярной благодаря тому, что не содержит глютена, зато богата на витамины, минералы и антиоксиданты. 

Гречка улучшает здоровье сердца

В составе гречневой крупы содержится рутин и кверцетин — биологически активные вещества, которые укрепляют работу сердечно-сосудистой системы, предотвращают воспалительные процессы и снижают в крови уровень "вредного" холестерина. 

Регулирует уровень сахара

Гречка, в отличие от многих других углеводов, не вызывает резких скачков сахара в крови. Ее употребление способствует тому, что углеводы медленно всасываются в кровь, обеспечивая ровный и стабильный поток энергии. Кроме того, гречка содержит хироинозитол — соединение, которое снижает уровень сахара в крови.

Помогает похудеть

Гречневая крупа богата клетчаткой, благодаря которой улучшается пищеварение, человека длительное время не покидает чувство сытости и ему легче контролировать свой аппетит. Также этот продукт низкокалорийный.

Защищает от рака кишечника

Регулярное употребление гречки, которая содержит много фенольных соединений и антиоксидантов, способствует лучшей работе кишечника. Ее богатый витаминный состав защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая возникновение рака и других серьезных заболеваний. 

Напомним, эксперты рассказали, почему необходимо употреблять гречишный чай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинка купила пачку гречки с шокирующей "добавкой".


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/chto-budet-s-organizmom-esli-est-grechku-kazhdyi-den/
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