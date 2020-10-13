Врач пояснил, почему нельзя съедать в день много орехов

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Таисия Ерохина
Грецкий орех в
вашем рационе поможет укрепить работу сердца и почистить сосуды. Об этом рассказал
диетолог Александр Кущ "Сегодня".
Так, грецкий орех
считают самым полезным из всех орехов, растущих в Украине. По словам диетолога,
одно из главных свойств грецкого ореха – наличие полезных полинасыщенных жирных
кислот, так называемых Омега 3 и Омега 6. Именно эти вещества позволяют делать
из ореха масло и различные косметические средства. Кроме того, железо поможет
побороть анемию, калий с магнием улучшит работу сердца и сосудов, а высокое
содержание йода наладит работу щитовидной железы.
Однако принимать
грецкие орехи, говорит Кущ, необходимо осторожно.
Поэтому в день рекомендуется
съедать не более четырех орехов. И лучше запивать водой – так плоды лучше
усваиваются в организме.
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