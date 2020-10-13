Врач пояснил, почему нельзя съедать в день много орехов

Грецкий орех в вашем рационе поможет укрепить работу сердца и почистить сосуды. Об этом рассказал диетолог Александр Кущ "Сегодня".

Так, грецкий орех считают самым полезным из всех орехов, растущих в Украине. По словам диетолога, одно из главных свойств грецкого ореха – наличие полезных полинасыщенных жирных кислот, так называемых Омега 3 и Омега 6. Именно эти вещества позволяют делать из ореха масло и различные косметические средства. Кроме того, железо поможет побороть анемию, калий с магнием улучшит работу сердца и сосудов, а высокое содержание йода наладит работу щитовидной железы.

Однако принимать грецкие орехи, говорит Кущ, необходимо осторожно.

"Орехи, при всей их пользе, это достаточно тяжелый продукт, в первую очередь тяжелый для нашей поджелудочной железы, потому что там очень большое количество белка. К слову сказать, белка, там столько же, сколько и в мясе", – пояснил диетолог.

Поэтому в день рекомендуется съедать не более четырех орехов. И лучше запивать водой – так плоды лучше усваиваются в организме.

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