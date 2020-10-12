Врач объяснила, когда витаминные комплексы могут быть опасны

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Таисия Ерохина
Начинается сезон холодов и гриппа, и украинцы бегут в аптеки за витаминами. Однако медики призывают прекратить пить витамины без предписания врача, передает ТСН.
Так, генетик и микробиолог Дария Лосева говорит, что украинцы часто выбирают поливитаминные комплексы, где по несколько десятков элементов. Нередко выбирают более дорогие, потому что считают, что так лучше. Но это не так, говорит врач.
Поэтому сначала, призвала специалист, надо обратиться к врачу.
В свою очередь, диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что витамины из продуктов усваиваются лучше, чем из таблеток. Для иммунитета, в частности, прежде всего необходим белок: он как раз является тем строительным материалом, из которого строятся все клетки организма, в том числе клетки иммунной системы.
В рацион диетолог советует добавить максимум зелени и овощей. Тогда как фрукты лучше заменить на ягоды и орехи, которые более полезны. Кроме того, не забывайте спать по 8 часов и двигаться.
Напомним, медики озвучили правила, которые помогут избежать гриппа и простуд.
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