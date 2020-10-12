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Врач объяснила, когда витаминные комплексы могут быть опасны

Витамины, купленные в аптеке, не всегда идут на пользу

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Начинается сезон холодов и гриппа, и украинцы бегут в аптеки за витаминами. Однако медики призывают прекратить пить витамины без предписания врача, передает ТСН.

Врач объяснила, когда витаминные комплексы могут быть опасны

Так, генетик и микробиолог Дария Лосева говорит, что украинцы часто выбирают поливитаминные комплексы, где по несколько десятков элементов. Нередко выбирают более дорогие, потому что считают, что так лучше. Но это не так, говорит врач.

"Там очень много витаминов, которые как раз антагонисты друг друга. То есть, фактически усвоение этих витаминов, например, витаминов В вместе с витамином Д, ухудшается. Все, что не нужно организму, выходит с мочой. Фактически получается очень дорога моча. А человек не факт, что что-то получит", — объясняет Лосева.

Поэтому сначала, призвала специалист, надо обратиться к врачу.

В свою очередь, диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что витамины из продуктов усваиваются лучше, чем из таблеток. Для иммунитета, в частности, прежде всего необходим белок: он как раз является тем строительным материалом, из которого строятся все клетки организма, в том числе клетки иммунной системы.

В рацион диетолог советует добавить максимум зелени и овощей. Тогда как фрукты лучше заменить на ягоды и орехи, которые более полезны. Кроме того, не забывайте спать по 8 часов и двигаться.

Напомним, медики озвучили правила, которые помогут избежать гриппа и простуд.


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