Врач не советует есть продукты белого цвета: в чем причина

Питание должно быть максимально разнообразным и правильно сбалансированным, тогда организм будет получать необходимую дозу витаминов и минералов. Однако, врач Александр Мясников все же рекомендует не злоупотреблять продуктами белого цвета. В чем причина?

продукты белого цвета / фото: Freepik

По словам специалиста, такие продукты имеют очень высокий гликемический индекс (единица скорости повышения сахара в крови после употребления углеводных продуктов, — прим. авт.). Врач сказал, что белый хлеб, сахар, рис, белый сорт картофеля и другие продукты способствуют появлению "смертельного квартета". Так Мясников назвал развитие следующих признаков: увеличение массы тела, повышение артериального давления, а также уровня сахара и холестерина.

Врач взял два стакана, в одном из них был белый рис, а в другом — бурый. Затем он добавил в них воду и йод. Стакан, в котором был белый рис, приобрел фиолетовый оттенок. Специалист подчеркнул, что этот опыт показывает, что в рафинированном злаке содержится большое количество сахаров.

"Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь", –отметил врач.

Напомним, врач Александр Мясников назвал самый полезный продукт. По словам эксперта, это орехи — в них содержится все: и витамины, и микроэлементы, и антиоксидантные вещества.

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