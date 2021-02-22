Врач не советует есть продукты белого цвета: в чем причина

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Питание
должно быть максимально разнообразным и правильно сбалансированным, тогда
организм будет получать необходимую дозу витаминов и минералов. Однако, врач Александр
Мясников все же рекомендует не злоупотреблять продуктами белого цвета. В
чем причина?
продукты белого цвета / фото: Freepik
По
словам специалиста, такие продукты имеют очень высокий гликемический индекс (единица
скорости повышения сахара в крови после употребления углеводных продуктов, —
прим. авт.). Врач сказал, что белый хлеб, сахар, рис, белый сорт картофеля и
другие продукты способствуют появлению "смертельного квартета". Так Мясников
назвал развитие следующих признаков: увеличение массы тела, повышение
артериального давления, а также уровня сахара и холестерина.
Врач
взял два стакана, в одном из них был белый рис, а в другом — бурый. Затем он
добавил в них воду и йод. Стакан, в котором был белый рис, приобрел фиолетовый
оттенок. Специалист подчеркнул, что этот опыт показывает, что в рафинированном злаке
содержится большое количество сахаров.
Напомним,
врач Александр Мясников назвал самый полезный продукт. По словам эксперта, это
орехи — в них содержится все: и витамины, и микроэлементы, и антиоксидантные
вещества.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что артериальное давление — важный показатель
здоровья, на который влияет множество факторов, в том числе и питание. Диетолог
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понизить.
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