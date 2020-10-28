kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13743.98

ETH/USD

405.13

LTC/USD

57.97

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Врач дал четыре совета для оздоровления кишечника
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач дал четыре совета для оздоровления кишечника

Кишечник — один из самых важных органов пищеварительный системы

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на проблемы с кишечником. Нерегулярное питание, еда на ходу, стрессы, "сидячий" образ жизни — все эти факторы могут быть причиной дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Врач-гастроэнтеролог Рой Патанкар дал четыре совета, которые помогут привести пищеварение в норму. Об этом сообщает издание Ukrhealth.

Врач дал четыре совета для оздоровления кишечника

Боритесь со стрессами

Исследователи доказали, что регулярные стрессы могут вызвать проблемы с пищеварительной системой, а все потому что из-за этого состояния здоровые микроорганизмы кишечника погибают, даже если стресс длился недолго. Врач советует избегать нервного напряжения, сильного холода, шума, недосыпания, чтобы нормализовать психологическое состояние. 

Выбирайте пробиотики и ферментированную пищу

Откажитесь от жирной и "тяжелой" пищи, которая перегружает желудок, и употребляйте больше пробиотических продуктов. Они помогут увеличить популяцию полезных бактерий, которые населяют кишечник. 

Уменьшайте потребление сахара

Врач считает, что в рационе следует ограничить сахар и искусственные подсластители, потому что они негативно влияют на микрофлору кишечника. 

Придерживайтесь правильного режима сна

Возьмите себе за привычку ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Правильный режим сна улучшит все показатели вашего здоровья. А при регулярном недосыпе вы будете испытывать дискомфорт, потому что он влияет на кишечную флору. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ягода помогает при остром расстройстве кишечника.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ