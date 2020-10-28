Врач дал четыре совета для оздоровления кишечника

Многие люди жалуются на проблемы с кишечником. Нерегулярное питание, еда на ходу, стрессы, "сидячий" образ жизни — все эти факторы могут быть причиной дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Врач-гастроэнтеролог Рой Патанкар дал четыре совета, которые помогут привести пищеварение в норму. Об этом сообщает издание Ukrhealth.

Боритесь со стрессами

Исследователи доказали, что регулярные стрессы могут вызвать проблемы с пищеварительной системой, а все потому что из-за этого состояния здоровые микроорганизмы кишечника погибают, даже если стресс длился недолго. Врач советует избегать нервного напряжения, сильного холода, шума, недосыпания, чтобы нормализовать психологическое состояние.

Выбирайте пробиотики и ферментированную пищу

Откажитесь от жирной и "тяжелой" пищи, которая перегружает желудок, и употребляйте больше пробиотических продуктов. Они помогут увеличить популяцию полезных бактерий, которые населяют кишечник.

Уменьшайте потребление сахара

Врач считает, что в рационе следует ограничить сахар и искусственные подсластители, потому что они негативно влияют на микрофлору кишечника.

Придерживайтесь правильного режима сна

Возьмите себе за привычку ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Правильный режим сна улучшит все показатели вашего здоровья. А при регулярном недосыпе вы будете испытывать дискомфорт, потому что он влияет на кишечную флору.

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