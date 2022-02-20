Внесен в Книгу рекордов Гиннеса: какой фрукт назвали самым питательным

О полезных свойствах авокадо известно давно, но мало кто знает, что этот плод признан самым питательным в мире. Его даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Что следует знать о составе авокадо и как его правильно выбирать?

Назван самый питательный фрукт в мире (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что в нашей стране авокадо относительно недавно стал пользоваться большой популярностью, тем не менее, он закрепил свои позиции благодаря полезному составу. В авокадо содержится большое количество витаминов, микроэлементов, белка, аминокислот, антиоксидантов и других соединений, необходимых для правильной работы организма.

Известно, что употребление авокадо положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, потому что в нем достаточно магний, калия, витамина Е и других веществ, регулирующих сердечный ритм и давление.

Также с помощью авокадо можно избавиться от лишних килограмм, потому что этот экзотический плод снижает аппетит. Еще авокадо поддерживает нервную систему, способствует усвоению питательных веществ организмом и его употребление благоприятно сказывается на умственной активности.

К слову, чтобы выбрать спелый плод, нужно обратить внимание на его кожуру: она должна быть целой, без пятен, а на ощупь мякоть должна слегка проминаться пальцем.

Напомним, что авокадо — богатый источник калия, а значит способен успокоить мышечные боли. В одном авокадо содержится около 690 миллиграммов микроэлемента, даже больше, чем в одном банане среднего размера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели новое исследование, которого подтвердило, что регулярное употребление авокадо способно предотвратить развитие сахарного диабета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!