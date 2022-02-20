Внесен в Книгу рекордов Гиннеса: какой фрукт назвали самым питательным

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Светлана Шкурупий
О
полезных свойствах авокадо известно давно, но мало кто знает, что этот плод
признан самым питательным в мире. Его даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Что
следует знать о составе авокадо и как его правильно выбирать?
Назван самый питательный фрукт в мире (фото из открытых источников)
Эксперты
отметили, что в нашей стране авокадо относительно недавно стал пользоваться
большой популярностью, тем не менее, он закрепил свои позиции благодаря
полезному составу. В авокадо содержится большое количество витаминов,
микроэлементов, белка, аминокислот, антиоксидантов и других соединений,
необходимых для правильной работы организма.
Известно,
что употребление авокадо положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой
системы, потому что в нем достаточно магний, калия, витамина Е и других
веществ, регулирующих сердечный ритм и давление.
Также
с помощью авокадо можно избавиться от лишних килограмм, потому что этот экзотический
плод снижает аппетит. Еще авокадо поддерживает нервную систему, способствует
усвоению питательных веществ организмом и его употребление благоприятно
сказывается на умственной активности.
К
слову, чтобы выбрать спелый плод, нужно обратить внимание на его кожуру: она
должна быть целой, без пятен, а на ощупь мякоть должна слегка проминаться
пальцем.
Напомним,
что авокадо — богатый источник калия, а значит способен успокоить мышечные боли. В одном авокадо содержится около 690 миллиграммов микроэлемента, даже
больше, чем в одном банане среднего размера.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели новое
исследование, которого подтвердило, что регулярное употребление авокадо
способно предотвратить развитие сахарного диабета.
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