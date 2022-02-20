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Внесен в Книгу рекордов Гиннеса: какой фрукт назвали самым питательным

За свой уникальный и поистине полезный состав, авокадо вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самый питательный фрукт в мире

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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О полезных свойствах авокадо известно давно, но мало кто знает, что этот плод признан самым питательным в мире. Его даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Что следует знать о составе авокадо и как его правильно выбирать?

Внесен в Книгу рекордов Гиннеса: какой фрукт назвали самым питательным

Назван самый питательный фрукт в мире (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что в нашей стране авокадо относительно недавно стал пользоваться большой популярностью, тем не менее, он закрепил свои позиции благодаря полезному составу. В авокадо содержится большое количество витаминов, микроэлементов, белка, аминокислот, антиоксидантов и других соединений, необходимых для правильной работы организма.

Известно, что употребление авокадо положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, потому что в нем достаточно магний, калия, витамина Е и других веществ, регулирующих сердечный ритм и давление.

Также с помощью авокадо можно избавиться от лишних килограмм, потому что этот экзотический плод снижает аппетит. Еще авокадо поддерживает нервную систему, способствует усвоению питательных веществ организмом и его употребление благоприятно сказывается на умственной активности.

К слову, чтобы выбрать спелый плод, нужно обратить внимание на его кожуру: она должна быть целой, без пятен, а на ощупь мякоть должна слегка проминаться пальцем.

Напомним, что авокадо — богатый источник калия, а значит способен успокоить мышечные боли. В одном авокадо содержится около 690 миллиграммов микроэлемента, даже больше, чем в одном банане среднего размера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели новое исследование, которого подтвердило, что регулярное употребление авокадо способно предотвратить развитие сахарного диабета.


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Источник: https://sportivnoepitanie.ru/biblioteka.aspx?a=avokado-samyj-pitatelnyj-frukt#:~:text=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%
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