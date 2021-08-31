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Вместо кофе: что пить для заряда энергии и бодрости

Эксперты назвали, какие напитки можно пить утром, помимо кофе, чтобы получить заряд бодрости, энергии и сил

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди для повышения заряда своей энергии и бодрости пью много кофе или энергетиков. Но в больших количествах они могут нанести здоровью серьезный вред. Эксперты перечислили натуральные напитки, которые тоже помогают хорошо взбодриться и менее вредны для нашего здоровья.

Вместо кофе: что пить для заряда энергии и бодрости

Какими напитки нужно пить, чтобы проснуться / Фото: fortyforks/IStock

Комбуча

Это натуральный ферментированный напиток родом из Китая. Нам он больше известен как чайный гриб. В его составе много полезных веществ, в частности витамины группы В, полифенолы, пробиотики, важные для производства энергии. Американские исследователи говорят, что именно пробиотики улучшают расщепление питательных веществ, из-за чего организм получает больше энергии из пищи.

Чай улун

Еще один китайский напиток, богат ценными веществами, например, антиоксидантными, которые не только укрепляют иммунитет, защищая организм от серьезных заболеваний, но еще и улучшают его способность расщеплять жир для получения энергии. 

Зеленый чай

Этот напиток часто пьют спортсмены, чтобы получить дополнительный заряд энергии. Ведь благодаря своим антиоксидантам и кофеину зеленый чай ускоряет метаболизм, повышает выносливость и отлично бодрит.

Квас

В составе кваса есть много витаминов и микроэлементов, необходимых организму для вырабатывания энергии. А еще напиток богат на простые сахара и молочную кислоту, которая является хорошим источником энергии для мышц, мозга и нервной системы.

Морковный сок

В этом напитке содержится большое количество бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, способным не только защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов, но и повысить уровень энергии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали продукты, которые помогают восстановить силы и придают энергии на долгое время.


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Источник: https://www.ridus.ru/news/361052
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